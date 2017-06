Freizeit Sulzbach-Rosenberg

19.06.2017

Zwölf Jahre war Pause, jetzt rappelt es wieder im Karton: Die Georgs-Pfadfinder haben ihre traditionelle Heimkirwa erfolgreich wiederbelebt. Viele Hundert Besucher erfreuten sich hinter dem Josefshaus an Musik und sonstigen Genüssen. Fast 50 Helfer zogen Sonntagabend erschöpft, aber zufrieden Bilanz - alles bestens.

"Ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch!" Den Organisatoren Florian Schwager, Thomas Zellerer und Tobias Gräf stand am Montag beim Abbauen die Freude noch ins Gesicht geschrieben. Schließlich haben der Stamm und die Gemeinschaft St. Georg ein Super-Projekt gestemmt: Mit einer (fast) komplett neuen Mannschaft zogen sie die Wiederbelebung der Heimkirwa durch.Schon am Samstag Mittag kreuzten die ersten Neugierigen auf, abends war der Platz voll, und die Cellar Boys ließen es ordentlich krachen mit altern und neuen Klassikern von Clapton bis zu den Stones - ein toller Abend, an dem sogar Barkeeper Markus seinen umjubelten Country-Auftritt hatte.Am Sonntag unterhielten dann zum Frühschoppen die Sulzbacher Musikanten vom Stamm-Verein mit bodenständigen Klängen, den Rest des Tages bestritt die altbekannte GSG-Band mit einigen Altpfadfindern, also Boy Scouts, in ihren Reihen.Zwei ganze Spanferkel ließen die Köche der GSG über den Tresen wandern, eine lange Schlange von Hungrigen bildete sich am Mittag. Nach dem Ausklang am späten Abend gab es nur glückliche Gesichter, und die Organisatoren waren voll des Lobes für ihre Mannschaft: "Eine geschlossene Mannschaftsleistung und viele einzelne Großtaten!" Ob's nächstes Jahr weitergeht, wird sich im Herbst entscheiden.