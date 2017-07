Geschäftsfreunde seit Jahrzehnten

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

27.07.2017

Alte Liebe rostet nicht: Am Annaberg treffen sich jedes Jahr viele Traditionalisten, sogar noch aus Maxhütten-Zeiten: Die SRZ traf vier Herren, die sich schon über 40 Jahre kennen und teils schon ein halbes Jahrhundert auf den Berg kommen. Sie alle sind ehemalige Stahlhändler, die für ihre Firmen Malag, Klöckner und dergleichen im Stahlwerk Profilstahl, Träger und Schienen kauften. Damals traf man sich auch noch im Schlößl zum Kegeln oder in der Werkskantine Sumper mit Bürgermeister Hans Göth. Ihr damaliger MH-Partner Gerd Hofmann ging mit ihnen regelmäßig aufs Annabergfest - diese Tradition hat sich gehalten. Übernachtet wird natürlich in der Herzogstadt.