Freizeit Sulzbach-Rosenberg

14.06.2017

Seine Musik läuft in Nordamerika, Mexiko, Japan: Gitarrenklänge aus der Oberpfalz, wohlklingend und entspannend, reisen per Internet um die Welt. Die Songs werden angeklickt in den Plattformen, bis zu 10 000 Mal im Monat. Der Produzent freut sich, wenn er die Statistik betrachtet. Otmar Stüber vermarktet seine Musik weltweit. Nur: Reich wird er damit nicht.

Harmonie Die Zielrichtung der Musik ist für Stüber ganz klar: Die Songs der CDs sollen zum Entspannen, Wohlfühlen und zum Träumen anregen, meint er. Das Wichtigste seien schöne Harmonien und eingängige Melodien. "Ich scheue mich nicht, Klänge vom Computer einzusetzen, solange die Gitarre dominiert." Wellness für die Seele also. Und Stüber kann immer noch perfekt Gitarre spielen, das beweist er in jedem Lied. Den Rest des Produktes bereitet er am Computer zu, mit großem Können und vor allem harmonie- und stilsicher. (ge)

Sulzbach-Rosenberg/Ammerthal. Er sitzt in seinem Studio und betrachtet die aktuellen Zahlen auf dem Bildschirm. Otmar Stüber lächelt milde: "Den Watermelon Man hab ich jetzt schon ein paar Mal verkauft in Amerika", stellt er anhand der Auflistung fest.Im Diagramm sieht er, wohin seine Musik gewandert ist: Bis nach Australien reicht sein musikalischer Arm. Auch dort hören Liebhaber seine Gitarrenmusik. Aber ebenso in Holland oder Tschechien. Und das freut einen Musiker natürlich sehr.Doch von Anfang an: Otmar Stüber, inzwischen gute 70 Jahre alt, ist geborener Sulzbach-Rosenberger und hier bei der älteren Generation noch bestens bekannt. Schließlich spielte er schon mit 14 Jahren bei seiner ersten Band - den legendären Jet Strings - die Sologitarre. Damals waren Stücke der Shadows, Spotnicks und natürlich Beat angesagt.Mit 17 Jahren, 1963, wechselte er dann mit dieser Band ins Profilager, und das Quartett machte sich einen glänzenden Namen in ganz Deutschland. Unvergesslich sind den älteren Sulzbach-Rosenbergern und Ambergern die Abende im "De la Musica", wenn die Jet Strings mal in der Heimat unterwegs waren. 1967 wurde Otmar für 18 Monate zum Wehrdienst einberufen, und die Band löste sich ein Jahr später auf.Nach seiner Zeit beim Bund gründete er die neuen Jet Strings in anderer Besetzung und schrieb die Erfolgsgeschichte dieser Gruppe fort. Als sie sich dann 1970 auflöste, setzte er seine Sologitarre, die mittlerweile in der ganzen Region große Anerkennung fand, bei diversen anderen Gruppen ein und entwickelte dabei eine enorme Vielseitigkeit. Stationen waren die berühmten Melodias (Tanzmusik), die Travel Five (Pop und Rock), Foundation '79 (Rock), Magicsound (Pop), die beliebten Tornados (Tanzmusik) und die legendäre Country Showdown Band (Country und Western).Nach diesen musikalischen Ausflügen ließ Otmar Stüber es ruhiger angehen, es gab keine Live-Auftritte mehr. Er hatte sich in Ammerthal ein kleines, aber feines Recording-Studio eingerichtet und produzierte CDs für viele andere Kollegen - das macht er heute noch. 2007, im Alter von 60 Jahren, kam dann die Wandlung: Er beschloss, sein Können und seine musikalische Erfahrung auch für sich selbst einzusetzen und schuf die CD "Guitar Island". 2008 folgte dann die "Saitenstraße", es schlossen sich im Laufe der Jahre "Timeless", "Over the rainbow", "Jazzguitar Lounch", "The Spirit of the Shadows" und "Guitar in my soul" an.Stüber entschloss sich schließlich, mit den CDs nicht mehr hausieren zu gehen, sondern die Musik im Internet anzubieten. Zimbalam ist so eine Internetplattform zum digitalen Musikvertrieb. Sie reicht die Dateien weiter an Itunes, Amazon, Spotify und viele weitere digitale Music-Stores. Ein Label-unabhängiger Künstler hat hier die Möglichkeit, ein kostenloses Profil einzurichten, seine Werke dort (gegen Gebühr) hochzuladen, und Zimbalam vertreibt seine Musik über die größten Online-Music-Stores, ohne dass der Künstler selbst jeden Store kontaktieren muss.Viele zehntausend Klicks hat Otmar Stüber so schon weltweit generiert, als Menschen seine Lieder über die Stores angehört haben. Auch verkaufen sich dort die Songs einzeln und die Alben komplett. Doch das ist eher die Ausnahme. Meist wird nur gehört. Im Quartal können schon mal 30 000 Klicks zusammenkommen weltweit. Für jeden Klick einen Euro - das wärs! Doch die Wahrheit ist viel profaner: Es bleiben pro Vierteljahr hier vielleicht 60, 70 Euro hängen - nur etwas für Idealisten.Aber so ganz nebenbei ergeben sich interessante Querverbindungen: So hat die österreichische Gruppe "Volxrock" einen Stüber-Titel im Programm, der Schlagersänger Toni Amberger ist auf Mallorca in den DJ-Charts mit einem Lied von Stüber-Records vertreten. Überall finden sich Spuren des aktiven Künstlers. Und sie können sich sehen lassen: Was da aus dem Ammerthaler Keller kommt, braucht international keinen Vergleich zu scheuen!