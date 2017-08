Großalbershof tischt auf

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

03.08.2017

03.08.2017

Wenn es am ersten Wochenende im August in Großalbershof gewaltig raucht, muss sich niemand in Sicherheit bringen. Ganz im Gegenteil: "Hingehen und mitfeiern" heißt die Devise beim Dorffest, das die Bewohner und die Feuerwehr Großalbershof an diesem Samstag und Sonntag auf die Beine stellen. Schreinermeister Hans Strobel stellt dafür seinen Garten als Festplatz zur Verfügung.

Ein halbes Dutzend Feuerstellen liefert Bratwürste und Steaks, aber noch weit mehr als das. Gegrillte Scampi, Steckerlfische, Meeresfrüchte oder Gemüse aus dem Wok sowie Lammhaxen bieten lohnende Alternativen. Baguettes, verschieden belegt mit Kräutern, Käse oder Knoblauch, kommen ofenfrisch auf den Tisch. Sonntags gibt's den Mittagsbraten mit frischen Knödeln sowie später Kaffee und selbst gebackene Kuchen und Kücheln.Die Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr Großalbershof haben für ihr Dorffest die Kriterien bayerischer Lebenslust hervorragend eingehalten. Es sind sozusagen Spezialisten an den Brandherden zugange, die auch in der Lage sind, zügig zu löschen. Großalbershof verfügt ja über mehrere Quellen - gegebenenfalls auch mit Schaumkrone.