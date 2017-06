Freizeit Sulzbach-Rosenberg

06.06.2017

20

0 06.06.201720

Wieder einmal Thema Nummer eins: das Wetter vor dem Pfingst-Event. Doch diesmal zeigten sich die Handballer mit Petrus im Bunde und steuerten die Regengüsse punktgenau um die Prime-Time herum. So ging wieder ein echtes Kultfest im Fuchsbeck-Hof über die Bühne.

So wurde das Fördervereins-Team der Sportler, die "Handball meets Fuchsbeck" seit Jahren perfekt organisieren, mit einem prall gefüllten Brauereihof belohnt, obwohl die Konkurrenz an Festen im Landkreis groß ist. Besonders der Samstagabend erwies sich als rekordverdächtig, was sicher auch an der musikalischen Unterstützung lag: "Grögötz Weißbir", die vor zwei Jahren schon einmal Headliner waren, zeigten sich in blendender Spiellaune und hatten die Fans schon nach wenigen Akkorden im Griff. So wurde "Rock am Hagtor" nach Rock im Park und Rock am Ring zum dritten musikalischem Highlight dieses Wochenendes, zwar mit etwas weniger Zuschauern, aber dem bedeutend besseren Catering.Davon konnten sich die Gäste auch am zweiten Tag überzeugen, der mit dem beliebten Frühschoppen begann und den die "Veldensteiner Musikanten" routiniert untermalten. Der Fuchsbeck-Bräu, der Fischer-Bäcker und der Bär-Metzger lieferten die Spezialitäten, die das hochmotivierte Helferteam der Handballer unter die Leute brachte. Ein Lob galt den Ausrichtern, aber auch den Besuchern des Events, die auch im achten Jahr ein harmonisches Fest gestalteten.Abgesehen von ein paar Kopfschmerzen und Bauch-Geschichten gab es wie gewohnt keinen Anlass zur Kritik an der Disziplin der Gäste. Die Verantwortlichen stellten fest: So macht feiern Spaß - für die Fans, aber auch für die Organisatoren.Am Sonntagabend kam dann der zweite Höhepunkt des Festes. "4 Promill" heizten den Besuchern an diesem doch etwas kühleren Sommerabend ein. Noch einmal gaben Band und Fans alles und machten das Handball-Event zu einer rundum gelungenen Sache, die wie gewohnt für so manchen Herzogstädter erst in den frühen Morgenstunden endete.Der Dank des Hauptvereins ging abschließend wie immer an das Orga-Team des Förderervereins, das wieder einmal perfekte Arbeit abgeliefert hat, und an alle Besucher, die dem Pfingst-Event die Treue halten.