Freizeit Sulzbach-Rosenberg

12.06.2017

12.06.2017

Was die Bewohner rund ums evangelische Gemeindehaus in Rosenberg sicherlich erschrocken hat, fanden die Freunde der beiden Wichtelclubs super. Diese Gruppe besuchen regelmäßig Mütter mit ihren Kindern, die früher in der Krabbelgruppe waren, jetzt aber schon im Kindergarten sind.

Hauptkommissar Uwe Aulinger war eingeladen, seine Tätigkeit als Polizeibeamter vorzustellen. Voller Respekt staunten die Kinder, als der Polizeibus in den Pfarrhof fuhr. Sie waren begeistert und unterhielten sich angeregt mit Aulinger über ihre eigenen Sichtweisen. Im Dienstfahrzeug zu sitzen, die Polizeimütze zu testen, eine Kelle zu schwenken sowie das Blaulicht samt Sirene anzumachen, das ließ die Wichtel kurz in die Polizistenrolle schlüpfen. Ein Polizei-Malbuch, einen Luftballon sowie ein unvergessliches Erlebnis im Gepäck - so ging der Nachwuchs am Ende nach Hause.