Im französischen Pavillon eine Stunde lang Kostprobe des Könnens abgegeben

06.10.2017

BSulzbach-Rosenberg. Früh am Morgen machten sich 25 Musiker der Bergknappenkapelle Sulzbach-Rosenberg, sowie eine vielköpfige Begleitung auf in den Freizeitpark nach Rust. Dort angekommen hatten die Musiker zwei Stunden zur freien Verfügung. Mittags stand der einstündige Auftritt im französischen Pavillon auf dem Programm. Mit traditioneller und moderner Blasmusik konnten unter der Leitung von Johannes Doleschal zahlreiche Zuhörer angelockt werden. Die Musik fand großen Anklang. Nachmittags hatten die Musiker wieder frei, wo bei herrlichem Sonnenschein so ziemlich jede Achterbahn unsicher gemacht wurde. Fazit: ein gelungener Ausflug. Bild: hfz