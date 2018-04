Freizeit Sulzbach-Rosenberg

25.04.2018

Wer sich schlapp fühlt und seine müden Knochen wieder mal richtig in Schwung bringen will, für den bietet die Aktion LAUF10! die beste Gelegenheit, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Das Projekt der Abendschau im BR-Fernsehen, des Bayerischen Leichtathletikverbands sowie der TU München startet am Montag, 30. April und endet mit einem großen Finallauf in Wolnzach am Freitag, 13. Juli.

Die Erfolgsaktion, an der sich in den vergangenen Jahren viele tausend Menschen in ganz Bayern beteiligt haben, findet seit 2008 jährlich statt. Ziel ist es, die Zehn-Kilometer- Distanz absolvieren zu können. Ab dem genannten Starttermin steigern die Teilnehmer in zehn Wochen nach zwei professionellen Trainingsplänen ihre Fitness und Ausdauer, erdacht und aufgestellt von Experten des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Technischen Universität.Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort beim TV-Sulzbach-Rosenberg-Lauftreff (09661/8 03 82) anmelden. Die Pläne gehen auf die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen der Teilnehmer ein. Mehr Infos unter www.abendschau.de.