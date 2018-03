Freizeit Sulzbach-Rosenberg

21.03.2018

21.03.2018

Dass es in der Herzogstadt einen Jugendbeirat gibt, wissen viele gar nicht. Diesen Sommer endet die Amtszeit der zwölf aktuellen Mitglieder, und sie suchen Nachfolger. Über seine Zeit beim Jugendbeirat erzählt der erste Sprecher, Vincent Weickart (22).

Vincent Weickart: Für Jugendliche in ländlichen Regionen sind die Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote oft begrenzt. Davon habe ich mich selbst betroffen gefühlt und wollte etwas ändern. Der Jugendbeirat war da die beste Möglichkeit und Plattform, um sich ins Stadtgeschehen einzubringen.Ich versuche zu koordinieren und zu motivieren, aber eigentlich sind wir alle zwölf gleichberechtigte Beiratsmitglieder.Auf der Jugend-Bürgerversammlung, nachdem die zwölf Mitglieder gewählt worden sind, haben wir nochmal abgestimmt, wer welche Aufgaben übernimmt. Es gibt noch einen Schriftführer sowie zwei Stellvertreter für den Sprecher und einen für den Schriftführer.Ich finde eigentlich die Jugend-Bürgerversammlungen am spannendsten, weil man dort am besten mit den Leuten in Kontakt kommt und erfährt, an was es in der Stadt fehlt. Das bietet die Grundlage für Impulse und Pläne für die Zukunft. Es gibt aber auch große Veranstaltungen, die mir im Kopf geblieben sind, zum Beispiel der Skate-Contest 2014.Ja, aber meistens sind das koordinatorische Probleme, weil viele von uns noch nebenbei arbeiten, studieren oder sich für die Schule vorbereiten müssen. Auf der inhaltlichen Ebene lassen sich Uneinigkeiten immer gut ausdiskutieren, und man kommt schnell zu Lösungen.Dieses Jahr haben wir viel finanzielle Unterstützung für Konzertgruppen und Veranstaltungen im Jugendzentrum Hängematte geboten. Geplant ist noch ein offenes Bücherregal und eine Open Stage in der Hängematte.Euch erwartet ein spannendes und vielseitiges Aufgabenfeld das viele Gelegenheiten bietet, sich kreativ einzubringen. Vor allem, wenn alle zusammenarbeiten, funktioniert es am besten und macht am meisten Spaß. Aber auch diejenigen, die keine Mitglieder sind, haben die Möglichkeit, durch Anträge, Vorschläge oder Wünsche mitzugestalten. Also selbst, wenn es bei der Wahl nicht so gut läuft, kann man sich als Konzertveranstalter oder Projektgruppe beteiligen und fördern lassen. Bei Fragen sind wir über Facebook und unsere Mail-Adresse zu erreichen (jugendbeirat-suro@web.de).Die Zeit im Jugendbeirat hat mich geprägt, und ich konnte lernen, dass man als Jugendlicher in Sulzbach-Rosenberg Gelegenheiten hat, sein Umfeld zu verändern und zu verbessern. Es ist ein gutes Gefühl, wenn das funktioniert und viele anspricht.