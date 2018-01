Freizeit Sulzbach-Rosenberg

23.01.2018

Mit der Organisation des ausgelassenen und fröhlichen Faschingstreibens im Kettelerhaus in Rosenberg setzt der SV Loderhof/Sulzbach immer wieder einen Höhepunkt in der närrischen Zeit. Auch heuer übernahmen die Kleinen das Regiment im Saal. Spartenleiterin Gerda Donhauser begrüßte die Gästeschar und freute sich auch über viele Eltern und Großeltern. Dieser Kinderfasching ist seit vielen Jahren ein unbedingtes Muss für alle Kinder des Vereins und auch aus dem Stadtgebiet und der näheren Umgebung. Quirlig ging es zu, als Cowboys, Polizisten, Prinzessinnen, Superhelden und allerlei Fantasiegestalten sich trafen. Das Team der SVL-Turn-Sparte bot wieder mit Polonaise, lustigen Tänzen und Spielen wie Brezelschnappen, Reise nach Jerusalem, Kartoffellauf und Sackhüpfen ein abwechslungsreiches Programm. Auch bekam jedes Kind einen Preis fürs Mitmachen. Beim Schokokuss-Wettessen kamen auch Erwachsene zum Zug und wurden von ihrem Nachwuchs kräftig angefeuert. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Kindersportgruppe "dance & more for KidZ" aus den eigenen Reihen. Kräftigen Applaus erhielten sie von den Gästen für drei aufgeführte Tänze, einstudiert von Übungsleiterin Manuela Menzel. Ansonsten ging es zu Faschingshits und Chartsongs hoch her, es wurden auch Eltern mit aufs Parkett geschleift. Bild: dod