29.10.2017

Menschenmengen, laute Musik, Tanz, Partystimmung: Am Samstag steppte der Bär in der Sulzbach-Rosenberger Innenstadt: Kneipen- und Disco-Revival in zweiter Auflage - noch größer, noch besser, noch länger.

Vier Partnerlokale

Restlos begeistert

Markus Brem hatte zum zweiten Mal diese Großveranstaltung auf die Beine gestellt: das Sulzbacher Kneipen- und Disco-Revival 2.0 im Hexenkeller dauerte bis weit in den Sonntagmorgen hinein. Der Hexenkeller platzte aus allen Nähten. Er war schon ab 21.30 Uhr so voll, dass neue Gäste vor dem Eingang warten mussten und es immer mal wieder kurzzeitig zu Einlass-Stopps kam. Im früheren "Mandys" war fast kein Platz zum Umfallen. Das buntgemischte Publikum klebte dicht gedrängt aneinander und tanzte begeistert die ganze Nacht zur Musik aus den 80er und 90er Jahren, die DJ Sandro auflegte.Wer im Hexenkeller keinen Platz fand, wich auf die Partnerlokale aus: Ins Bistro "Zauberhöhle" über dem Hexenkeller, in die "Schmiede" gegenüber, ins "Old Baileys" am Kugelplatz und den "Rosengarten" am Annabergweg. Dort ging es ebenfalls mächtig rund bei Musik und Feierlaune. Die Besucheranzahl konnte selbst Veranstalter Markus Brem nicht genau sagen - es waren aber garantiert viele Hundert Menschen, die sich im Laufe der Nacht durch die Sulzbacher Innenstadt bewegten.Der Veranstalter zeigte sich denn auch restlos begeistert von dem Echo, das diese langerwartete Neuauflage gefunden hatte: "Ihr wart ein mega-geiles Publikum, an dem sich so manch eine Stadt, die größer ist als unser beschauliches Sulzbach-Rosenberg, eine Scheibe abschneiden kann! Es hat mir höllisch viel Spaß gemacht, dieses Event für euch zu organisieren - vielen Dank an euch alle", so Organisator Markus Brem in den frühen Morgenstunden. Das Publikum, das ergaben Umfragen in der Nacht, war ebenfalls sehr angetan und einhellig der Meinung: "Eine Party mit fünf Sternen!"

Bilder: Gerhard Franz (3)