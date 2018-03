Freizeit Sulzbach-Rosenberg

15.03.2018

19

0 15.03.201819

Amberg-Sulzbach. Profi Lukas Schwab weiß, wie man alkoholfreie Cocktails mixt: Zu einem "Mix-it-fruchtBar"-Nachmittag mit dem Fachmann lädt der Kreisjugendring ein. Hier bekommen die Teilnehmer die Lizenz als ultimativer Cocktail-Mixer. Sie lernen unterschiedliche Rezepte für alkoholfreie Cocktails kennen und probieren sich auch gleich selbst am Shaker aus.

Dieser Kurs steht nach Anmeldung beim Kreisjugendring (KJR) allen Interessierten kostenfrei offen. Für die Nutzer der mobilen Cocktailbar des Kreisjugendringes ist dieser Kurs die Grundvoraussetzung zum Entleihen. Der KJR bietet dafür zwei Samstags-Veranstaltungen an - wahlweise am 7. April oder am 7. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr, im Saal der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg. Bei Interesse können zusätzliche Termine nach Bedarf vereinbart werden. Anmeldung bis Freitag, 30. März.Die mobile Cocktailbar des KJR steht in diesem Jahr noch an diversen Wochenenden, zum Beispiel für ein Vereins- oder Firmenfest, zum Ausleihen zur Verfügung. Genauere Informationen und den Terminkalender finden Interessierte im Internet ( www.fruchtbar-as.de) oder beim Kreisjugendring Amberg-Sulzbach (Obere Gartenstraße 3, Sulzbach-Rosenberg, 09661/5 28 20).