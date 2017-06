Freizeit Sulzbach-Rosenberg

07.06.2017

Kommunale Jugendarbeit und Kreisjugendring (KJR) Amberg-Sulzbach starten gemäß einer Pressemitteilung mit einem Modellprojekt in Edelsfeld: 200 junge Menschen aus dem Gemeindegebiet erhielten am vergangenen Wochenende eine Einladung per Post mit der Aufforderung, sich Gedanken über ihre Heimat zu machen. Was gefällt ihnen besonders gut, wo sehen sie Veränderungsbedarf, was sind Ziele und Wünsche für Edelsfeld.

Einzelne Schritte

Weiter heißt es, dass dieses Format der Beteiligung - bekannt als Zukunftswerkstatt - nun einen neuen Anstrich erfährt: alles soll online passieren. "Mit diesem Ansatz wollen wir mit der Zeit gehen und die jungen Leute über ihr am häufigsten gebrauchtes Medium erreichen: das Smartphone. Schnell, einfach und dennoch mit einem gemeinsamen realen Projektabschlusstreffen", sagt Jugendpflegerin Claudia Mai.Edelsfeld ist eine von vier Gemeinden aus dem Landkreis, die sich am Modellprojekt des Bayerischen Jugendrings beteiligen. Bereits Anfang des Jahres wurden rund 6000 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Bayern im Alter von 14 bis 27 Jahren zu ihren Beteiligungswünschen befragt. Welche gesellschaftlichen und politischen Themen bewegen Jugendliche? Wie sieht echte Partizipation in der Kommune aus? Was fördert und was hindert junge Menschen, sich politisch in der Gemeinde zu beteiligen? Die Ergebnisse werden derzeit von einer Hochschule ausgewertet und sollen im Januar 2018 veröffentlicht werden.Laut Angaben des KJR-Pressetextes ist der Landkreis Amberg-Sulzbach eine von sieben Modellregionen in Bayern, die dieses neue Beteiligungsformat testen. "Die Ergebnisse und Erfahrungen mit der neuen Form, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, stellen wir als Best-Practice-Beispiel für andere Regionen gerne zur Verfügung", ist Landrat Richard Reisinger erfreut darüber, einmal mehr als Landkreis Vorreiter zu sein.Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring Amberg-Sulzbach stehen als Ansprechpartner zu dem Projektvorhaben zur Verfügung und geben zugleich den Startschuss für den Beteiligungsprozess. Die einzelnen Projektschritte sind außerdem in einem kurzen Videofilm beschrieben. Dieser ist online einsehbar unter www.koja-as.de. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse und ein Vor-Ort-Termin mit dem Edelsfelder Bürgermeister ist im Juli 2017 angesetzt. Weitere Informationen können bei der Jugendpflegerin Claudia Mai oder auf der Homepage www.koja-as.de eingeholt werden. Telefon: 09661/52858 oder per E-Mail info@koja-as.de