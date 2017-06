Freizeit Sulzbach-Rosenberg

27.06.2017

Ein bisschen tragisch ist das schon: Nach 1220 Kilometern auf dem Fahrradsattel quer durch Deutschland muss Karlheinz Weigl (64) seine Tour kurz vor dem krönenden Abschluss abbrechen. Er kann wegen des schlechten Wetters nicht auf die Zugspitze steigen.

Sein Ziel, aus eigener Kraft vom tiefsten Punkt der Republik zum höchsten zu gelangen, lässt sich in dieser Woche nicht mehr erreichen. "Da das Wetter in den nächsten Tagen zu schlecht ist, reise ich heute ab und versuche es in der nächsten Woche noch einmal", teilte Weigl am Dienstag mit. An Fronleichnam war er in der tiefsten natürlichen Senke Deutschlands 3,54 Meter unter dem Meeresspiegel bei Neuendorf-Sachsenbande (Schleswig-Holstein) gestartet und am Montag nach elf Tagen in Garmisch-Partenkirchen angekommen. Tochter Verena war extra an den Fuß der Zugspitze gereist, um ihren Vater bei den letzten anstrengenden Metern der Tour noch zu begleiten. Über Kassel, Fulda und Würzburg war Weigl bis ganz in den Süden der Bundesrepublik gefahren. Am Sonntag machte er während seiner vorletzten Tagesetappe einen Abstecher in den Ort Amberg im Landkreis Unterallgäu. Dort besuchte er die Pfarrkirche, die das selbe Patrozinium hat wie die Amberger Mariahilfbergkirche: das Fest Mariä Heimsuchung am 2. Juli. Nachdem Weigl am Sonntagabend sein Zelt am Ufer des Dachsees aufgeschlagen hatte, ging es am Montag weiter Richtung Bernbeuern und Steingaden. Beim Weiler Hausen erreichte der Dietersberger auch den höchsten Punkt der Radstrecke: 907 Meter über dem Meeresspiegel. "Zusammen mit den minus 3,54 Meter am tiefsten Punkt bin ich also über 910 Meter in die Höhe geradelt", zog er schon mal Bilanz.