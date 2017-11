Freizeit Sulzbach-Rosenberg

15.11.2017

Er soll ein echtes Schmuckstück werden und den Stadtteil Rosenberg verschönern: Mit dem neuen Radlerrastplatz am Kneippbecken an der Flei nimmt ein städtisches Projekt Gestalt an, dem größere Außenwirkung beigemessen wird. Spielt die Witterung mit, können die Rosenberger schon bald einen Punkt von ihrer Wunschliste streichen.

Kosten Zu den Kosten ergänzte Bürgermeister Michael Göth, dass schon im Haushalt 2016 65 600 Euro eingestellt wurden. Für die Sitzgelegenheit und den Brückenabbruch kommen weitere 25 000 Euro dazu. Die Gesamtkosten beziffern sich (ohne Brücke) auf rund 86 000 Euro. Die voraussichtliche Leader-Förderung wird mit 51 250 Euro angegeben. Die Differenz finanziert die Stadt aus Eigenmitteln. (oy)

Die enorme Zunahme des Fahrrad-Tourismus geht zum großen Teil auf die Beliebtheit des Fünf-Flüsse-Radwegs zurück. Hunderte von Radfahrer sind auf dessen Trasse alljährlich von der Altstadt über die Rosenberger und Rosenbachstraße weiter in Richtung Amberg unterwegs. Aber für die eher eintönige Passage parallel zur Rosenberger Ortsumgehung war seit längerem eine attraktivere Alternative im Gespräch.Deshalb kam aus dem Rathaus vor gut einem Jahr der Vorschlag, den Fünf-Flüsse-Radweg ab dem Eisplatz durchs "Dorf" bis zum Feuerwehrhaus zu verlegen. Zentraler Punkt dabei ist die Neugestaltung eines Radlerrastplatzes am Kneippbecken an der Flei in Rosenberg. Flankiert wird das Ansinnen von einem "gebietsübergreifenden Leader-Kooperationsprojekt zur qualitätsorientierten Weiterentwicklung" des Fünf-Flüsse-Radwegs. Dabei ist es möglich, dass Teilprojekte mit einem Fördersatz von 60 Prozent umgesetzt werden.Der Förderbescheid ist längst an die Verantwortlichen ausgehändigt, Baubeginn war am 11. September. Nach einem durch einen Wechsel bei der ausführenden Firma bedingten mehrwöchigen Stopp der Arbeiten, biegt die Neugestaltung des Areals aktuell aber auf die Zielgerade ein. Bauleiter Markus Hofmann vom Stadtbauamt sowie Stadtgärtneremeister Klaus Herbst informierten Bürgermeister Michael Göth bei einem Ortstermin über die Gestaltung und den Baufortschritt am neuen Rastplatz. Hofmann erläuterte dabei, dass der Radler-Parkplatz Teil des Leader-Kooperationsprojektes "Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Fünf-Flüsse-Radweges" ist. "Im Zuge dessen wird der Radweg in diesem Gebiet auf einer Länge von 800 Metern weg von der Hauptstraße durch die Ortschaft Rosenberg verlegt." Drei neue Wegweiser an den jeweiligen Ein- und Ausgängen von Rosenberg und an der Kreuzung Hauptstraße/Rosenbachstraße/Erzhausstraße werden künftig auf die Verlegung aufmerksam machen.Der geplante Rastplatz entsteht in unmittelbarer Nähe zum Kneippbecken an der Flei. Bei der Ausführung nannte Markus Hofmann im Einzelnen zwei Bänke mit Tisch aus Holz und eine Seniorenbank auf einer etwa 50 Quadratmeter großen Pflasterfläche, an der die Radler ausruhen und Picknick machen können. Eine begrünte Sichtbeton- und Gabionenwand mit Maßen von fünf mal zwei Metern schirmt zum Anliegergrundstück hin ab. Ein Stahlrahmen, mit Kletterpflanzen bestückt, dient quasi als grünes Dach zur Beschattung des Platzes. Gegenüber stehen zwei Liegen auf einer Rasenfläche, dort gibt es auch Fahrradständer.Eine Besonderheit bietet am Rosenbach der Zugang zum Wasser: In etwa beim früheren Standort der abgerissenen baufälligen Brücke setzte die Baufirma Gnan & Köper Granit-Stufen mit Sitzquadern. Das Bachbett wird mit Schroppen so hergerichtet, dass entspanntes Waten möglich wird. Zum Thema