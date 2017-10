Freizeit Sulzbach-Rosenberg

13.10.2017

13.10.2017

Herbstzeit ist traditionell Schlemmerzeit: Neun Top-Gastronomen laden in und um Sulzbach- Rosenberg vom 15. Oktober bis zum 15. November zu den 29. Schlemmerwochen ein. Die SRZ stellt ihren Lesern hier die einzelnen Lokale vor.

Wie gewohnt kommen die Teilnehmer wieder aus Stadt und Land, denn überall gibt es sehr gute Köche. Nachfolgend eine Aufstellung der Schlemmerwirte 2017 mit ihren Mottos:Arabische Köstlichkeiten aus Aladins Reich: Hotel-Gasthof-Café zur Post, Familie Pesold, Marktplatz 2, 92281 Königstein, 09665-91 550, info@gasthof-cafe-post.de, www.gasthof-cafe-post.de. Feurige Wintergerichte: "Scharfe Früchte - Vitamine pur!" : Brauerei-Gasthof Flair-Hotel Sperber-Bräu, Familie Sperber, Rosenberger Straße 14, Sulzbach-Rosenberg, 09661- 870 90, info@sperber-braeu.de, www.sperberbraeu.de. Reise durch die Märchenwelt: Hotel-Gasthof Zum Bartl, Familie Lotter, Glückaufstraße 2, Sulzbach- Rosenberg, 09661-876 150, info@zumbartl.de, www.zum-bartl.de. 40 anni di storia gastronomica con tante ricetterivisitate: Ristorante-Pizzeria Imperatore, Di Garbo, Maccataio, Pizzurro, Rosenberger Straße 22, Sulzbach-Rosenberg 09661 37 55, info@ristorante-imperatore.de, www.ristorante-imperatore.de. Meet the meat: Landhotel Weisses Ross, Hans-Jürgen Nägerl GmbH & Co. KG, Am Kirchberg 1, 92278 Illschwang, 09666-188 05-0, info@weisses-ross.de, www.weissesross. de.:California Dreams: Gasthaus Laurer, Familie Laurer, Sunzendorf 2 1/2, 92262 Birgland, 09666-276, info@gasthauslaurer.com, www.gasthaus-laurer. com.Miami Beach - Kulinarisches Paradies: Landhotel Neukirchner Hof, Familie Engelhardt, Hauptstraße 4, 92259 Neukirchen, 09663-91 410, info@neukirchnerhof.de, www.neukirchner- hof.de.:Mittelamerika "Crossover": Landhotel Sternwirt, Familie Haas, Schlossplatz 2, 91249 Weigendorf-Högen, 09663-425, info@landhotel-sternwirt.de, www.landhotelsternwirt.de. Südtirol - Geheimnisse der Dolomiten: Gasthaus Zum Ritter, Familie Kölbel, Eckeltshof 8, 92262 Birgland, 09157-394, info@rittereckeltshof.de, www.ritter-eckeltshof. de.