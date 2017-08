Obere Wagensaß mit völlig anderen Augen

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

30 Angehörige der Gymnastikgruppen des SV Kauerhof machten sich, teils mit Partner, auf eine Erkundung durch die Obere Wagensaß. Dort forderte Klaus Bichlmaier (links) vom Forstamt Schnaittenbach die Teilnehmer auf, sich anhand eines Fragebogens Gedanken zum Wald zu machen. Er verstand es, seinem Publikum das allen bekannte Waldstück aus einer völlig anderen Perspektive nahezubringen. Mit Übungsleiterin Ruth Meidenbauer tauchte die Gruppe ein in eine Welt von Pflanzen und Tieren, an denen sie per Fahrrad, beim Walken oder Joggen gedankenlos vorbei geeilt waren, ohne Notiz zu nehmen. Das Besondere an der Wagensaß seien 26 verschiedene Baumarten. Obwohl Naherholungsgebiet und natürlicher Wald nicht unbedingt verträglich sind, sei es auf die zahlreichen Erholungssuchenden zurückzuführen, dass es kaum Wildverbiss gebe und sich so zahlreiche Baumarten ansiedeln konnten. Bichlmaier machte auf verschiedene Biotope und ihre Entstehung aufmerksam und erklärte die Veränderungen, die diese insbesondere auch in Bezug auf Wasser zur Folge hätten. Der Wald biete Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Sie seien an das Zusammenleben mit Bäumen angepasst; "Einige gedeihen nur im Schatten der Bäume, andere brauchen Baumhöhlen als Verstecke, wieder andere benötigen Eicheln, Bucheckern oder Fichtensamen als Nahrung." Bichlmaier vermittelte, dass der Wald bedroht sei, ihm aber durch verantwortungsbewusstes Verhalten und sinnvolle Bewirtschaftung geholfen werden könne. Die Wanderer erfuhren, dass naturnahe Waldnutzung umweltverträglich den nachwachsenden Rohstoff Holz liefere. Die Lebensvorgänge in der Natur liefen nach faszinierenden, strengen und meist komplexen Gesetzen ab. Der Wald sei voll unnachahmlicher Schönheit und für die Gesellschaft unersetzbar. Bichlmeier machte aber auch deutlich, dass ein Forstbetrieb ein Unternehmen sei, das sich nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten selbst tragen und erhalten müsse. Interessierte Gruppen können beim Forstamt Schnaittenbach, 09622/71 97-12, Termine für Führungen vereinbaren. Bild: exb