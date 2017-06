Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Ein mächtiger Tritt auf den Kickstarter, von ganz oben, mit aller Kraft. Jetzt rührt sich was. Die über 60 Jahre alte Norton erwacht brüllend zum Leben, der Einzylinder spuckt Feuer durch den Auspuff, dann grummelt er im Standgas: Applaus von der Menge, Vorführung geglückt. In Fichtelbrunn trafen sich die Veteranen der Motorrad-Szene. Und sie sind fitter denn je.

Mitglieder-Schätze

In Reih und Glied

Alle unverwüstlich

Wer am Sonntag wegen des Wetters eine leere Bühne erwartet hatte im Brauereigasthof, der sah sich getäuscht: Selbst strömender Regen hält echte Veteranen nicht davon ab, ihre Treffen zu besuchen. 30 Jahre wird der OVC heuer, und der dementsprechende Zweirad-Oldtimerfrühschoppen lockte Gäste aus Regensburg, dem Stiftland, aus Franken und Oberbayern an.Diesmal standen die Club-Maschinen im Vordergrund. Im 30 Jahr seines Bestehens will der Oberpfälzer Veteranenclub die Schätze seiner Mitglieder thematisieren, beim Frühschoppen wie auch beim großen Treffen im Herbst. So hatten die Motorrad-Fans (teils mit schwerem Herzen wegen des Regens) ihre perfekt restaurierten Lieblinge nach Fichtelbrunn bewegt, um sie dort den Fans zur Schau zu stellen.Im Innenhof reihten sich denn auch die komplette NSU-Linie aus Vor- und Nachkriegsmodellen, alte BMW-Ein- und Zweizylindermodelle (angeführt von der R 24 aus dem Jahr 1927) mit ein in die Schlangen der Zündapps, Ducatis, Triumphs oder DDR-Palette wie Star, Schwalbe oder MZ Trophy.OVC-Chef Walter Langhans sorgte persönlich für mächtig Spektakel, als er die verschiedenen Motoren startete und vorstellte. Später präsentierte der Club ausgewählte Maschinen auf der Bühne. Es fanden sich am Sonntag aber auch Exoten wie die englische Ariel, die 750-er Condor-Beiwagenmaschine aus der Schweiz, von der bis 1950 nur 150 Stück gebaut wurden, und die kleine, 67 Jahre alte Imme aus dem Allgäu mit ihren 100 Kubik.Vom Heinkel-Tourist-Roller bis zur Harley-Davidson, von der Rabeneick bis zur Miele, die Herzen der Fans schlugen höher, als diese Technik-Legenden ihre Visitenkarte abgaben. Auch wenn der Dauerregen und die daraus resultierende Feuchtigkeitsbelastung mancher Zündung schwer zu schaffen machten - letztlich sprangen sie doch alle wieder an, die guten Stücke. Und im Herbst werden sie wieder alle dabei sein, wenn der OVC dann zum großen zweitägigen 30-Jahre-Treffen ruft. Sie sind eben komplett unverwüstlich , die Veteranen - wie ihre Fahrer.