Freizeit Sulzbach-Rosenberg

18.09.2017

93

0 18.09.201793

Das hat Fichtelbrunn noch nicht gesehen: Parkende Autos bis zur B 14, einige der seltensten Motorräder der Welt und knatternde Motoren auf der Startbahn: Der Oberpfälzer Veteranen-Club feierte sein 30-Jähriges, und Hunderte kamen, um die alten Maschinen zu bewundern. Und ein besonderes Auto war auch gekommen.

OVC lässt's krachen

Der Honda-Oldtimer, Hauptgewinn der Tombola, am Kranseil hoch über dem Platz sah einen verregneten Samstag. Die Ausfahrt führte schon weit durch den Landkreis und begeisterte die Teilnehmer, die sich abends im Zelt zur Musik von Hädless und zu den üblichen Benzin-Gesprächen mit Pokalverleihung und Ehrung trafen. Doch dann hatten die Mitglieder desam Sonntag herrliches Wetter.Nach dem Feldgottesdienst wartete das Spanferkel vom Grill, und die Veranstalter um Walter Langhans hielten Ausschau nach fünf besonderen Gästen: Ein kleiner, aber feiner Club mit äußerst seltenen Motorrädern hatte sich angesagt, und dann rollten sie in den Brauereihof in Fichtelbrunn: "Brough Superior" heißen die Maschinen, allesamt in den 30er Jahren in Nottingham/England gebaut und als "Rolls Royce der Motorräder" bekannt.Die perfekt restaurierten Gefährte waren damals das Nonplusultra der Motorradtechnik und mit großvolumigen 1000- bis 1100-Kubik-V-Zweizylinder-Einbaumotoren ausgestattet. Die Gespanne hatten sogar einen Tank im Seitenwagen-Rahmen. Die Eigentümer aus Deutschland und der Schweiz nahmen mit ihren unverwüstlichen Schätzen natürlich an der Ausfahrt teil. Unter Kennern wird für so eine Maschine übrigens schon mal rund eine Viertelmillion Euro bezahlt.Preislich konnten die Motorrad-Oldtimer da zwar nicht mithalten, aber sie sind ihren Besitzern mindestens ebenso viel wert. Das bewiesen sie am Sonntagnachmittag beim Flugplatzsprint. Doch zunächst ließ es der OVC so richtig krachen: Die Percussion-Gruppe Jalapenos konzertierte im Innenhof und erntete begeisterten Applaus für ihre Trommel-Künste. Schließlich setzte sich die vielköpfige Band in Marsch und führte die Besucher hinunter zum Flugplatz der Luftsportgruppe.Die hatte den Fichtelbrunner Stammgästen für den Nachmittag die asphaltierte Startbahn überlassen, und Walter Langhans begrüßte auch Bürgermeister Michael Göth unter den Besuchern. Diese hatten sich links und rechts der Startbahn postiert und feuerten die Fahrer an. Jeweils zwei ungefähr gleichwertige Maschinen brausten die Piste hinauf, der Sieger kam weiter, der Verlierer musste das Feld räumen.Eine Stunde lang gab es packende Duelle von der enorm schnellen Schnapsglas-Klasse bis zu großvolumigen Viertakt-Motoren. Große Namen gaben sich die Ehre: BMW, NSU, Victoria, DKW, Triumph, aber auch Zündapp, MZ und viele andere sprinteten die Startbahn entlang. Viele Hundert Besucher, über 100 Maschinen und jede Menge leuchtende Männeraugen: Der OVC weiß, wie man so ein Treffen aufzieht. Das 30-jährige wird in die Vereinsgeschichte eingehen als ein absoluter Höhepunkt.