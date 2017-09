Freizeit Sulzbach-Rosenberg

30 Jahre Oberpfälzer Veteranen-Verein (OVC): Das 30. Motorrad-Veteranen-Treffen im ehemaligen Brauerei-Gasthof Rahm in Fichtelbrunn ging natürlich nicht ohne Ehrungen der Clubmitglieder und Sponsoren sowie der Pokalverleihung für die treuen Clubs, die dem OVC schon über Jahrzehnte die Treue halten, über die Bühne.

Besonderen Dank sprach Vorsitzender Walter Langhans der Familie Rahm sowie Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz aus. Ohne deren Unterstützung wäre das alljährliche Spektakel rund um die alten Motorradschätze in Fichtelbrunn nicht möglich. Für sein tatkräftiges Engagement wurde Winfried Franz anlässlich dieses besonderen Jubiläums mit einem OVC-Festkrug geehrt. Die gleiche Ehre widerfuhr Schirmherr Günter Koller, dem 2. Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg - auch er freute sich über die gelungene Veranstaltung.Folgende Clubs wurden mit eigens angefertigten OVC-Pokalen ausgezeichnet: Oldtimerfreunde Mertingen, Motorradstammtisch Kirchberg/Sachsen, Motorradfreunde Zeithain/Sachsen, Motorradstammtisch Wulfen Kauerhof.Außerdem bedankte sich der OVC bei seinen treuen Sponsoren mit Urkunde und Anstecknadel, unter anderem bei der Brauerei Bruckmüller, den Zweiradhäusern Robeis, Schißlbauer und Maußner, den Firmen Seitz, Kfz-Teile Pickel, Esche, Bosch-Dienst Brunner, Druckerei Stemp, Reifen-Lorenz, Metzgerei Rötzer, Bäckerei Übler, Lagerhaus Kopp, Metzgereibedarf Luber und Thomas Bischl.Mehrere OVC-Clubmitglieder wurden für 10, 20 , und 30 Jahre geehrt und zum Schluss die Gründungsmitglieder Anton Grabinger, Benno Rothäuger, Hubert Lang, Karl-Heinz Grabinger und Vorsitzender Walter Langhans ausgezeichnet.Die Brough-Superior-Freunde Kurt Harreis aus Syke mit seiner SS-80, Heinrich Klimaszewski (Grafrath) mit 11-50, Peter Rickenbach aus Oberfrieda/Schweiz auf der SS-80, Willi Terlinden, Krefeld, auf 11-50 sowie Willi Jensen aus Heinsberg mit 11-50 erhielten ebenfalls den OVC-Pokal.Am Flugplatzsprint nahmen 32 Motorräder teil, im K.O.-System wurden folgende Sieger ermittelt: Die Klasse bis 200 Kubikzentimeter gewann Manfred Lindner auf seiner MZ ES175/2. Mario Klemm siegte in der 250-Kubikzentimeter-Klasse mit seiner Maico 250 GS, auf der NSU Konsul war Hans Rahm in der Halbliter-Klasse vorn.Die Liter-Klasse dominierte Arthur Reinhard auf seiner Honda CBX 1000. In der Sonderklasse siegte Günter Maussner auf Krauser RS 80. Am Ende überreichte Schirmherr Günter Koller die Tombola-Hauptpreise. Den begehrten Honda-Roller sicherte sich Helene Rahm.