19.11.2017

Ein besonderer Gartler erfordert auch besondere Ehrungen: Kreisvorsitzender Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth ließen es sich beim Obst- und Gartenbauverein nicht nehmen, die Auszeichnungen zusammen mit Vorsitzendem Klaus Herbst vorzunehmen. Es ging um den Ehrenvorsitzenden.

Gerhard Hirt konnte nämlich vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiern. Landrat Richard Reisinger berichtete ausführlich über die Person Gerhard Hirt. Dieser war zunächst sein Sportlehrer und später sein Kollege am Gymnasium Sulzbach-Rosenberg. In seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender ging er besonders auf die 22-jährige Tätigkeit des Jubilars als 1. Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Sulzbach-Rosenberg ein.Er freute sich, dass die Arbeit der Gartenbauvereine zunehmend wieder Anklang bei der Bevölkerung fänden. Selbstgezogenes Obst und Gemüse habe wieder an Wertschätzung gewonnen. Es mache ihm Freude, die Aufgabe des Kreisvorsitzenden auszufüllen. Sein besonderer Dank galt Klaus Herbst für seine Bereitschaft, die Arbeit Gerd Hirts fortführen zu wollen.Auch Bürgermeister Michael Göth würdigte die Leistung des Jubilars für den Verein und damit auch für die Stadt. Die Verschönerung des Stadtbildes und die Mitwirkung verschiedener Gruppen des Vereins bei anfallenden Arbeiten, auch als Ergänzung der hervorragenden Arbeit der Stadtgärtnerei, sei sehr zu begrüßen.Kreisfachberater Arthur Wiesmet blieb es vorbehalten, seinen Fachvortrag über aktuelle Themen im Obst- und Gartenbau in eine meisterlich vorgetragene und mit herrlichen Bildern untermalte Laudatio für Gerd Hirt einzubinden. Er würdigte die Persönlichkeit mit dem ausgleichendem Wesen, dem großen Fachwissen in den Bereichen Rosen und Obstbau sowie dem ausgeprägten Gespür für die Natur schlechthin.Besondere Erwähnung fand auch Gattin Elke, die ihren rührigen Gerd stets verständnisvoll unterstützt habe. Die Schulgärten in Sulzbach-Rosenberg und die Gestaltung des Umgriffs um die evangelische Kirche waren Hirts großes Anliegen. Klaus Herbst überbrachte die Glückwünsche des Vereins, verbunden mit einem Gutschein und gesundem, süßen Beiwerk.Zur Ehrung nach 25 Jahren Mitgliedschaft standen an Gerlinde Kiener und Irmgard Renner-Reisima sowie Gertrud Seidl und Renate Weiß. Landrat Reisinger, Bürgermeister Göth und Vorsitzender Klaus Herbst betonten übereinstimmend die Wichtigkeit und Bedeutung langjähriger Mitgliedschaft in einem Verein.Der adventlichen Stammtisch zur Einstimmung auf Weihnachten am findet am 6. Dezember um 19 Uhr im Gasthof "Bartl" statt.