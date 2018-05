Freizeit Sulzbach-Rosenberg

13.05.2018

Die Nachfolge gestaltet sich schwierig, aber dann findet der Obst- und Gartenbauverein Obersdorf-Unterschwaig doch noch einen neuen Vorstand: Vier altgediente Mitglieder waren zur Wahl nicht mehr angetreten. Aber Vorsitzender bleibt Gerald Herbst.

Neue Führung

Dank an Verdiente

Im Schützenheim erinnerte zunächst Schriftführerin Sabine Stümpfl an die Aktivitäten des vergangenen Jahres: Gestaltung einer Maiandacht, Kochabend, Besichtigung des Lehrbienenstandes des Bienenzuchtvereins, Brunnenfest, Ausbuttern sowie die alljährliche Adventsfeier. Ebenso wurden verschiedene Arbeiten wie die Grundreinigung des Dorfbrunnens, Mäharbeiten und Heckenschneiden durchgeführt. Kassiererin Hilde Tamme stellte die Einnahmen und Ausgaben für 2017 vor. Die Vorstandschaft wurde entlastet.Bürgermeister Michael Göth lobte die gute Zusammenarbeit: "Der OGV Obersdorf-Unterschwaig ist ein aktiver Verein mit vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen. Er trägt sowohl zur Dorfverschönerung als auch zum Wohlfühlen der Bevölkerung allgemein bei." Er bedankte sich für die Teilnahme an Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Blumenschmuckwettbewerb der Stadt.Michaela Basler gab einen kurzen Rückblick auf die Vorausfahrt des Kreisverbandes zur Landesgartenschau in Würzburg und überbrachte Grüße vom Landrat Richard Reisinger als Kreisvorsitzendem der Obst- und Gartenbauvereine.Wie Vorsitzender Gerald Herbst bekanntgab, traten einige Vorstandsmitglieder von ihrer Tätigkeit zurück. Die Nachfolge gestaltete sich äußerst schwierig. Schließlich stand die neue Führungsspitze des Obst- und Gartenbauvereins Obersdorf/Unterschwaig fest: Gerald Herbst (Vorsitzender), Miriam Herbst (Stellvertreterin), Kassier und stellvertretende Kassierin Günter Wonneberger und Daniela Stubenvoll, Schriftführerin Sabine Stümpfl und Stellvertreterin Bernadette Frischholz. Beisitzer: Simone Wonneberger, Gertraud Reichenberger, Lorena Stubenvoll, Dennis Utz, Christine Bühler und Volker Fiebig. Revisoren: Hermann Bühler und Hermann Deichler.Besonderer Dank galt den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern: Hilde Tamme für mittlerweile 24jährige Vereinszugehörigkeit, davon 15 Jahre als 1. Kassiererin, Marga Deichler für 21 Jahre und Werner Himmelhuber für 31 Jahre in der Vorstandschaft des Vereins. Ebenso schied Joachim Utz aus der Vorstandschaft aus.Anschließend referierte die Gartenbäuerin Irmgard Popp aus Hausen über Hochbeete für Gemüse, Kräuter und Blumen. Hochbeete sind praktisch, bequem, ertragreich und dekorativ. Beim Anlegen sei vor allem beim Standort, dem Material, dem Aufbau und bei der Füllung auf einiges zu achten, erklärte Popp. Sie ging auch ausführlich auf die verschiedenen Pflanzenfamilien ein. Anschließend wurden noch allerhand Tipps und Tricks verraten sowie Fragen beantwortet.Zum Abschluss informierte der Vorsitzende Gerald Herbst die Mitglieder noch über die geplanten Termine für das Jahr 2018, insbesondere verwies er auf die vom OGV gestaltete Maiandacht in Obersdorf mit anschließender Brotzeit am Dienstag, 22. Mai, sowie auf die geplante Führung im Fledermaushaus in Hohenburg am Freitag, 29. Juni.