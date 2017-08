Freizeit Sulzbach-Rosenberg

03.08.2017

Sulzbach-Rosenberg/Edelsfeld. Für Fahndungen ist Dieter Engler (63), Polizeioberkommissar im westfälischen Haltern, eigentlich von Berufs wegen Spezialist. Und doch ist er jetzt bei einer Fahndung besonderer Art in eine Sackgasse geraten. Engler, heißer Sammler von Kartenspielen mit Brauerei-Reklamen, ist auf der Suche nach einem Schafkopfspiel aus Edelsfeld bisher nur auf kalte Fährten gestoßen. Letzte Hoffnung des Ordnungshüters: Ein Fahndungsaufruf in der Sulzbach-Rosenberger Zeitung.

Wie er in einem Brief an die SRZ-Redaktion schreibt, wird alles erst wertvoll, wenn es rar geworden ist. Und dann sei das Gesuchte auch noch schwer zu beschaffen. Niemand weiß das besser als Dieter Engler, nach eigenen Angaben ein Polizist mit ausgeprägter Sammelleidenschaft. Der passionierte Skatspieler, der sich bis in die Skat-Bundesliga hochgepunktet hat, ist auch in seinem zweiten Hobby sehr erfolgreich, eben dem Sammeln von Kartenspielen mit Brauerei-Reklamen. 6136 Kartenspiele, die irgendwann einmal von irgendeiner Brauerei herausgegeben wurden, bewahrt er inzwischen im Hobbyraum seines Hauses in Haltern auf.Nach einem Schafkopfspiel aus Edelsfeld sucht Dieter Engler wie ein Briefmarkensammler nach einer Post-Rarität. Die von Georg Heldrich 1877 gegründete Brauerei und Mälzerei - heutiger Besitzer ist Michael Heldrich - gab nach Kenntnis des Sammlers 1972 ein pinkfarbenes Schafkopfspiel heraus, auf dem folgender Text steht: "Brauerei und Mälzerei Hans Heldrich Edelsfeld" mit dem Firmenlogo (siehe Abbildung). Die Spiele haben natürlich einen Nachteil: Sie sind uralt.Wer jetzt fragt, woher Dieter Engler eigentlich weiß, dass die Brauerei Heldrich in Edelsfeld überhaupt jemals Spiele mit diesem Logo herausgebracht haben, der vergisst, dass in deutschen Landen alles und jedes irgendwo organisiert ist. So gibt es für Insider auch die "Internationale Fördergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern." Und aus deren Katalog erfuhr der Polizist von den Kartenspielen aus Edelsfeld. Jetzt unternimmt Engler alle möglichen Klimmzüge, um an die begehrten Kartenspiele heranzukommen.Sein Wunsch: "Vielleicht kann ich durch diesen ,Fahndungsaufruf' in der SRZ von den Lesern der Zeitung eines der Spiele erwerben. Hat in Edelsfeld, Sulzbach-Rosenberg und Umgebung noch jemand eines der Spiele, wie gesagt - ein Anruf unter 02364/12 503 genügt zur Abklärung der Modalitäten."