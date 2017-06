Freizeit Sulzbach-Rosenberg

20.06.2017

27

0 20.06.201727

"Das wird ein Premium-Radweg, vor allem in Rosenberg!" Landrat Richard Reisinger zeigte sich schwer begeistert von dem Projekt, das die Stadt jetzt startet: An der Flei entstehen Sitzgelegenheiten, Radlständer und ein begehbarer Rosenbach-Teil. Die bekannte Touristenattraktion "Fünf-Flüsse-Radweg" wird deutlich aufgewertet. Und vielleicht ist noch eine weitere Verbesserung drin.

Hinab zum Wasser

Neuer Radweg?

Noch ist wenig zu sehen außer ein paar gerodeten Büschen, aber bald wird sich das Umfeld der Rosenberger Flei als einmaliger Radler-Rastplatz präsentieren. Der Fünf-Flüsse-Radweg, der bisher entlang der Bahnstrecke an Rosenberg vorbeiführte, wird durchs Dorf umgeleitet und erhält hier ein neues Aushängeschild.Geplant sind, wie Bauleiterin Christine Schaller-Kokesch vom Stadtbauamt bei der offiziellen Vorstellung erläuterte, zwei Bänke mit Tisch aus Holz und eine Seniorenbank auf einer etwa 50 Quadratmeter großen Pflasterfläche, an der die Radler ausruhen und Brotzeit machen können. Zuvor wird das Buschwerk entfernt.Eine begrünte Sichtbeton- und Gabionenwand mit fünf mal zwei Metern schirmt zum Anliegergrundstück hin ab. Ein Stahlrahmen, mit Kletterpflanzen bestückt, dient quasi als grünes Dach des Platzes. Gegenüber stehen zwei Liegen auf einer Rasenfläche, dort können auch die Räder geparkt werden. Der Clou des Ganzen wartet dann am Wasser: Hier sollen Granit-Stufen mit Sitzquadern und Handlauf als Treppe zum Rosenbach hinunterführen. Das Bachbett wird so hergerichtet, dass ein gefahrloses Planschen möglich ist - eine grüne, kühle Insel der Ruhe auf dem langen Radweg wächst heran. Realisiert wird der Rastplatz als Leader-Kooperationsprojekt, also mit einer großzügigen Förderung. LAG-Managerin Maria Schmalzl vom Landratsamt freute sich über die Ideen und Initiativen aus den Kommunen: "Wir wollen allen zeigen, wie schön es bei uns ist und die Touristen auch länger hier halten."Besonders freute sich Landrat Richard Reisinger über die Qualitätsoffensive für den Fünf-Flüsse-Radweg: "Das ist ein absoluter Premium-Radweg durch Rosenberg." Die Gesamtkosten betragen 85 600 Euro, davon, so verkündete der Landkreis-Chef im Namen von Maria Schmalzl ("Ich rede, sie arbeitet"), übernehme 51 250 Euro die europäische Leader-Förderung. Damit werde das Geld vor Ort sinnvoll eingesetzt.Dafür dankte ihm Bürgermeister Michael Göth und begrüßte auch Ideengeber Christian Weiß sowie Paul Royer, der den Platz mit seinen gespendeten Statuen schon bereichert hat. In sechs bis acht Wochen könne es so weit sein, dass die Radfahrer über die Querungshilfe am Eislaufplatz nach Rosenberg hinein und zum Rastplatz Fleie geleitet werden.Göth regte gleich eine Fortsetzung des Radweges über Altmannshof nach Amberg an, was der Landrat sofort aufnahm: Er will nämlich, so war am Rande zu erfahren, im Kreistag über einen Radweg von Rosenberg über Obersdorf nach Altmannshof diskutieren, um die Route noch attraktiver zu gestalten. Dann wäre der Fünf-Flüsse-Radweg um eine attraktive Strecke reicher. (Zum Thema)

So wird der Fahrrad-Rastplatz an der Rosenberger Fleie einmal aussehen: Baumpflanzungen, Natursteinpflaster, Radparkplatz und Liegen (Mitte links), Bänke und Tisch mit Pflanzenüberdachung am Strahlrohrrahmen (unten). Links unten am Rand sind die Sitz-Stufen hinunter zum Bachbett eingeplant. Die ersten Arbeiten laufen schon.

Wir wollen allen zeigen, wie schön es bei uns ist. Maria Schmalzl, Managerin Lokale Aktionsgruppe

Fünf-Flüsse-Radweg ab Nürnberg

Sulzbach-Rosenberg. (ge) Der Fünf-Flüsse-Radweg ist ein etwa 320 Kilometer langer, abwechslungsreicher Rundkurs durch die Mitte Bayerns, der typische Bilder dieser Region bietet, wie die offizielle Beschreibung vermeldet. Er sei leicht zu fahren, meist ohne größere Steigungen, heißt es. Von Nürnberg führt er am Wöhrder See und Langsee entlang der Pegnitz nach Osten über Röthenbach und Lauf. Bei Hersbruck geht es in der Nähe von Happurg durch ein kleines bewaldetes Tal aufwärts zur Europäischen Wasserscheide.Bei Sulzbach-Rosenberg passiert der Radweg die stillgelegte Maxhütte und künftig auch den Rastplatz an der Fleie, der gerade im Entstehen begriffen ist. Weiter führt er über Amberg abwärts über Rieden, Vilshofen, Ensdorf, Schmidmühlen, Kallmünz, Pielenhofen und Etterzhausen durch die bewaldeten Täler von Vils und Naab nach Regensburg, weiter die Donau entlang bis Kelheim, Essing, Riedenburg, dann auf dem Altmühltalradweg bis Berching. Ab hier geht es entlang des Main-Donau-Kanals auf meist nicht asphaltierten Wegen weiter bis in die Nähe von Freystadt.Hier zweigt der Weg nach Osten und erreicht schließlich Neumarkt. Von dort aus führt der Weg entlang des Ludwig-Donau-Main-Kanals über Berg bei Neumarkt, Schwarzenbruck und Wendelstein zurück nach Nürnberg. Weitere Städte, die an der Route liegen, sind Lauf und Altdorf bei Nürnberg.Die fünf Flüsse, die seinen Namen prägen, sind übrigens die Pegnitz, Vils, Naab, Donau und Altmühl plus Main-Donau- und Ludwigskanal.