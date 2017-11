Freizeit Sulzbach-Rosenberg

29.11.2017

4

0 29.11.2017

"Kommt, wir gehen nach Bethlehem" heißt es auch heuer, wenn der 15. Rosenberger Krippenweg seine Pforten öffnet. Für viele Freunde der Krippenbaukunst ist der Advents-Spaziergang längst zur Tradition geworden.

Die größte vorweihnachtliche Krippenschau in der Region Amberg-Sulzbach zeigt in diesem Jahr vom ersten Adventsonntag, 3. Dezember, bis einschließlich 6. Januar (Hl. Drei Könige) an 47 Krippenweg-Stationen rund 60 verschiedene Krippenszenen in den verschiedensten Stilarten und Größen.Wie in den Vorjahren findet die Eröffnungsfeier zum Krippenweg im Biergarten des Café Fischer statt. Dort wird Wolfgang Albersdörfer im Namen der Rosenberger Krippenfreunde am ersten Advent-Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr zunächst den Krippenweg vorstellen.Die interessierte Öffentlichkeit ist zur Auftaktfeier mit vorweihnachtlichem Rahmenprogramm bei Glühwein und Bratwürstln eingeladen. Am zweiten Adventwochenende (9./10. Dezember) läuft die fünfte Rosenberger Dorfweihnacht auf dem Kirwafestplatz in der Dorfmitte. Auch hier ist der Krippenweg mit eingebunden: An beiden Tagen gibt es in der Krippenwerkstatt im Taubmann-Stadel Vorführungen und Informationen zum Krippenbau.Geführte Rundgänge auf dem Krippenweg sind nach einer Vereinbarung (09661/1369, Wolfgang Albersdörfer) möglich.Auch für den 15. Rosenberger Krippenweg gibt es wieder einen Flyer mit Wegführung und Gewinnspiel. Er ist in der Sparkasse und allen teilnehmenden Rosenberger Geschäften kostenlos erhältlich. Beim Krippenweg-Gewinnspiel ist diesmal die Gesamtzahl der großen weißen Engelsfiguren aus allen ausgestellten Krippen zu ermitteln.Ein Ableger des Rosenberger Krippenweges findet sich heuer erstmals auch im Sulzbacher Rathaus. Dort bauten die Krippenweg-Organisatoren in einem Schrank eine Bergmannskrippe auf (wir berichteten). Der Rosenberger Krippenweg, der auf rein ehrenamtlicher Basis tätig ist, würde sich über neue Mitstreiter, die aktiv mitarbeiten wollen, freuen.