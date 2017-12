Freizeit Sulzbach-Rosenberg

29.12.2017

3

0 29.12.2017

Eine wundersame kleine Welt, voll von Schafen, armen Leuten, reichen Königen, Engelswesen und Federvieh, Handwerkern und Bauern, Wirten und Hirten - und mitten drin das Christkind, lächelnd, geborgen, Heil verheißend: Der Rosenberger Krippenweg führt auch heuer die Betrachter in eine andere Dimension.

Leuchtende Augen

Hohe Kunstfertigkeit

Er lädt ein zum Betrachten, zum intensiven Studieren der pittoresken Szenen des bethlehemitischen Wunders. Die Besucher kommen zur Ruhe, wenn sie von Station zu Station schlendern. Zum 15. Mal bietet der Rosenberger Krippenweg einen umfassenden Einblick in die Jahrhunderte alte Tradition des Krippenbaues.Das alles dank einer kleinen, aber tatkräftigen Helferschar rund um Wolfgang Albersdörfer, die sich alle Jahre wieder diese ehrenamtliche Arbeit aufhalst - das Interesse und die Freude der vielen Besucher, die leuchtenden Kinderaugen vor den Vitrinen und Schaufenstern, das ist ihnen Dank genug. Mit dem Krippenweg, der die vielen Facetten der Krippenbaukunst ausleuchtet, hat die Herzogstadt in der Weihnachtszeit eine landkreisweit einmalige Attraktion zu bieten, die jedes Jahr die Besucher zu Hunderten anzieht. Heuer sind es nicht weniger als 47 Stationen vom Eingang ins alte Dorf beim ehemaligen Comet-Parkplatz bis hinunter ins Meierfeld, vom Steg bei Stahlbau-Kalkbrenner bis hinauf zum Ersten Bayerischen Schulmuseum. Insgesamt rund 60 diverse Krippendarstellungen werden gezeigt. Als Schwerpunkte sind der Gänsanger-Brunnen bei der Kurzmühle mit drei Krippen und die Firma Kalkbrenner mit vier Krippen zu nennen. Die Exponate reichen von winzigen Krippenminiaturen bis zum Stall von Bethlehem mit lebensgroßen Figuren, von orientalischer Stilsprache zu alpenländischer Folklore-Krippe. Schier unglaublich die Materialien, von Wurzeln und Moosen über natürlich gealtertes Holz bis zu Kunststoffen und edlem Metall.Faszinierend, mit welcher Kunstfertigkeit da kleine Figuren mit echten Stoffkleidern gewandet werden, wie üppiger Faltenwurf gelegt oder ein sturmerprobtes Beduinenzelt nachempfunden wird, wie detailreich Gebäude aus Holz geschnitzt, gemauert, gegipst werden, wie sich hohle Baumstammstücke in bergende Unterschlupfe für Hirten oder gar für die heilige Familie verwandeln.Mehr sei hier gar nicht verraten, man sollte einfach selber hingehen und schauen. Der Rosenberger Krippenweg ist jedenfalls ein heißer Tipp für den Silvester- oder Neujahrsspaziergang. Vorzugsweise nach Einbruch der Dämmerung, denn da legt sich zauberhaftes Leuchten über die illuminierten biblischen Miniaturen.