Freizeit Sulzbach-Rosenberg

13.02.2018

46

Rechtzeitig zum Partybeginn der Faschingsgesellschaft Knappnesia hatte Petrus am Rosenmontag ein Einsehen und stellt die Schneeschauer ab. Gegen die Kälte heizte die Band kräftig ein. Ab 19 Uhr füllte sich der Luitpoldplatz vor dem Rathaus mit allerlei Getier und Narren, die von der heißen Musik der Band "Grögötz Weißbir" (der Name ist zusammengesetzt aus den Nachnamen der Bandmitglieder) schnell in Stimmung kamen und sich mit Schunkeln und Tanzen warm hielten. Außer der mitreißend dargebotenen Stimmungsmusik wurde auch für das leibliche Wohl wieder reichlich gesorgt. Die Knappnesia-Mannschaft um Präsident Christian Kellner hatte für die Party alles bestens organisiert, und so wurde außer Rand und Band bis 23 Uhr getanzt und gesungen. Bild: müb