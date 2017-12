Rund 5000 pilgern zum Hochofen-Weihnachtsmarkt am Tag vor Heiligabend

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Er begann gemächlich und steigerte sich dann bis zur gewohnten Fülle: Der 9. Weihnachtsmarkt auf der Hochofen-Plaza am Tag vor Heiligabend lief zu gewohnter Form auf.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister riefen die beiden Rosenberger Pfarrer Saju Thomas und Uwe Markert die Besucher auf, das eigentlich Wichtige an Weihnachten nicht zu vergessen in all dem Trubel. Die Rosenberger Musikschule MuK mit ihrem Chef Gerald Ludwig bot den adventlichen Rahmen, und die Besucher strömten zu den Ständen, wärmten sich an Kohleöfen und der riesigen Feuerschale und genossen die vielfältigen Angebote der Buden.Zweimal seilte sich der Nikolaus vom Hochofen ab und verteilte Geschenke an die Kinder, die diese Aktion fasziniert beobachteten. Bis in die Nacht hinein hielt der Ansturm an, und Organisator Bernhard Dobler zeigte sich sehr zufrieden: "Es waren wieder rund 5000 Besucher wie in den letzten Jahren auch!" Selbstgebasteltes, Gestricktes für eine guten Zweck und Gedrechseltes, Weihnachtsartikel und viel für den Magen bot der Markt in einmaliger Industriekulisse. Ein würdiger Abschluss der Vorweihnachtszeit auf den letzten Metern zum Heiligabend.