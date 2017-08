Schwerer MH-Eisenträger bei Hochwasser in der Partnachklamm "weich" geworden

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

07.08.2017

33

0 07.08.201733

An vielen Orten hat die Maxhütte ihre Spuren hinterlassen. Ihre Qualitätsprodukte gingen in alle Welt. Im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen ist unser Leser Lars Schoberl bei einer Wanderung durch die Partnachklamm auf diesen MH-Zeugen als Fluss-Denkmal gestoßen. Bei diesem "schrägen Typ" handelt es sich um einen ursprünglich 13 Meter langen Stahlträger U-200, der in der Maxhütte hergestellt wurde und als Teil eines alten Steges innerhalb der Partnachklamm Verwendung fand. Vom Hochwasser an Pfingsten 1999 erfasst und mitgerissen, abgeschliffen, verbogen und verdreht vom Geröll und den Wassermassen, verschwand das schwere Eisenteil im Flussbett. Auf Höhe des Wittelsbacher Parks kam es bei Maßnahmen zur Hochwasserverbauung 2008 wieder zum Vorschein. Bild: exb