24.01.2018

"Wenn beim Helau auch Amberg-Sulzbach dabei ist, bekommt Ihr einen Scheck von mir", fordert Landrat Richard Reisinger die Narren beim Senioren- und Behindertennachmittag der Knappnesia heraus. Kein Problem - ein dreifaches "Helau Amberg-Sulzbach" erschüttert den Saal, und der Scheck wandert zu Kassiererin Sabine Windisch.

Wie jedes Jahr in der Faschingszeit lud die Knappnesia auch heuer Senioren und Behinderte zum fröhlichen Treiben ein. Der Wagnersaal in Großenfalz war voll mit kostümierten Narren: Da sah waren Prinzessinnen und Piraten, wilde Leoparden und fleißige Gärtnerinnen, Clowns und Indianer auszumachen.Präsident Christian Kellner begrüßte das närrische Volk, das gespannt auf den Einmarsch der Garden und der Prinzenpaare wartete.Nachdem das Prinzenpaar Christian III. und Ivonne I. mit seinem Hofstaat eingezogen war, zeigten die Garden ihr Können: Die Kleinsten bezauberten das Publikum in märchenhaften Kostümen, die Kindergarde zeigte einen Showtanz zu "Monster High", während die Jugend klassisch, aber tänzerisch anspruchsvoll in Gardeuniform auftrat.Zwischendurch gab es immer Pausen mit Musik von Alleinunterhalter Bernhard Jambor. Dann füllte sich das Parkett schnell mit Fans des langsamen Walzers, Foxtrotts und Quicksteps. Dass ausgerechnet während der Schunkelrunde, die mit der großen Saal-Polonaise endete, der Ausfall der Musikmaschine für eine Unterbrechung sorgte, war Pech, trübte die Stimmung aber kaum.Da war das Publikum dankbar, dass Landrat Richard Reisinger in der gewohnten Kürze sagte: "Die kulturelle Aktivität der Knappnesia Sulzbach-Rosenberg strahlt in den ganzen Landkreis aus." Bürgermeister Michael Göth hatte aus Termingründen nicht kommen können, spendete aber mehrere Kilo Vollmilch- und Nussschokolade, die die Narren auf sein Wohl verzehrten.Ein Riesenspaß war erneut der Auftritt des Männerballetts unter dem Motto "Sommer, Sonne, Strand und Meer". Obwohl so kurz nach den Feiertagen noch nicht alle der Herren schon die perfekte Strandfigur hatten, traten sie in hautengen, quergestreiften Badeanzügen auf, über die sie lässig einen goldenen Bademantel geworfen hatten. Die tänzerische Qualität der Garden erreichten die Herren zwar nicht, aber die erotische Spannung knisterte, vor allem als die Tänzer kurz hinter der aufgebauten Strandkulisse verschwanden und Sekunden später vollständig umgezogen wieder hervortraten.Das konnte nur noch der Showtanz der Prinzengarde toppen, die heuer eine "Reise um die Welt" zeigt. Die vielfältigen Kostüme dazu und die ausdrucksvollen, dabei aber rhythmisch präzisen Tanzbewegungen verbanden sich zum vollendeten Kunstgenuss. Die Darbietung war sogar für Karnevalsmuffel sehenswert.