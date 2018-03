Freizeit Sulzbach-Rosenberg

19.03.2018

Statt Anzug und Krawatte gibt es hier Käppi und Jogginghose. Mate und Cola stehen auf dem Tisch, anstatt Kaffee und Wasser. Der Sitzungssaal ist das Jugendcafé in der Hängematte . Anstatt an einem runden Tisch sitzen die Tagenden auf selbstgebauten Palettenmöbeln.

Tipps vom Profi

Nächste Generation

Von 13 bis 21 Jahre Der Jugendbeirat in Sulzbach-Rosenberg wurde zum ersten Mal am 20. Juli 2016 gewählt. Damals fand eine Jungbürgerversammlung statt. Alle anwesenden Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren nahmen automatisch an der geheimen Wahl teil. Zudem mussten sie in Sulzbach-Rosenberg wohnen oder eine der örtlichen Schulen besuchen. Aus zwölf von ihnen setzte sich dann der Jugendbeirat zusammen. Zum Jugendbeirat gehört auch der Jugendbeauftragte, Johann Gebhardt, der allerdings nur Mitspracherecht und kein Stimmrecht hat. Die Jugendzentrums-Leiterin Cornelia Aschenbach unterstützt die jungen Menschen bei der Realisierung ihrer Vorhaben und organisiert die Sitzungen. Der Jugendbeirat vertritt die Interessen der Jugendlichen in Sulzbach gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung. Er stellt Anträge, Anfragen und geben Anregungen und Empfehlungen. Eine Amtszeit erstreckt sich über zwei Jahre. Im Juli dieses Jahres steht die nächste Wahl an. Wer also die Alters- und Wohnortvoraussetzungen erfüllt und Lust hat, sich in der Stadt zu engagieren, ist am 14. Juli in der Hängematte willkommen. (anv)