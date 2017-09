Freizeit Sulzbach-Rosenberg

01.09.2017

Wenn es bis Mitte September noch den einen oder anderen schönen Tag gibt, könnte das Waldbad die Saison 2017 mit 70 000 Besuchern abschließen. Einige Gäste, die kürzlich da waren, kamen allerdings nicht, um zu baden.

Die SPD-Stadtratsfraktion hatte im August 2016 ein Antragspaket zur Steigerung der Attraktivität des Waldbads eingereicht. Bei einer Stipp-Visite schaute sie sich vor Ort die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen an und war, wie in einer Pressemitteilung zu lesen steht, sehr zufrieden.Der modern gestaltete Zugang zur Kasse mit Sitzgelegenheiten sei eine gepflegte Visitenkarte; genauso so gut gestaltet der Fahrrad-Abstellplatz. Der komplett neu gebaute Spielplatz komme bei den Kindern ausgezeichnet an. Die Abdeckungen für beide Becken ließen bereits heuer Energieeinsparungen erwarten."Das SPD-Konzept, zu modernisieren was machbar und finanziell überschaubar ist, wird und wurde umgesetzt. Das sind wichtige Stationen zum Ausbau als Ganzjahresbad", bilanzierte Fraktions-Chef Joachim Bender. Noch heuer werde im Stadtrat ein Büro ausgewählt, das die weiteren Pläne erstellen soll - auch mit Blick auf die Folgekosten. Dabei sollte auch die Verkehrsanbindung des Waldbads von der Industrie- und Oberschwaigstraße her verbessert werden, gab Thomas Steiner zu bedenken.Die Erneuerung der Technik werde die nächste wichtigste Großinvestition sein, kündigte Schwimmmeister Thomas Albert an. Sinnvoll wäre es aus seiner Sicht, Sommer- wie Winterbetrieb mit einer Technik fahren zu können. Weitere Themen waren die manchmal langen Wartezeiten am Kiosk oder die Zugluft im Umkleidebereich, die als Aufgaben für die Waldbadgruppe anstehen. Auch dazu gibt es nach Angaben von Thomas Albert bereits einige Ideen und Vorschläge.