Sulzbach-Rosenberg

06.06.2017

Der Spielplatz in der August-Bebel-Straße in Rosenberg soll neu gestaltet werden. Der Stadtrat behandelte dieses Thema bereits im Jahr 2014. Für konkrete Vorschläge zur Umgestaltung traf sich die Stadtratsfraktion der SPD nun vor Ort. Vorbild könnte der Spielplatz in der Wichernstraße in Sulzbach werden.

Der Spielplatz bedarf einer Neugestaltung, was wohl außer Frage stehe. Die veralteten Geräte, die Ausrichtung der Rutsche, die sich bei entsprechender Sonneneinstrahlung stark erhitzt, erfordern Umbaumaßnahmen. Die SPD machte sich nun vor Ort ein Bild. Stadtrat Thomas Steiner will als Vorbild den Spielplatz in der Wichernstraße nehmen.Und er hat konkrete Ideen, wie man ein ähnliches Konzept in der August-Bebel-Straße umsetzen könnte. Die Fläche reiche zum Beispiel problemlos, eine Spiel-Kletter-Kombination, wie in der Wichernstraße, einzubinden. Auch die Rutsche müsse jedoch neu konzipiert werden.Aufgrund der ungünstigen Lage, sei diese wegen der Sonneneinstrahlung oft kaum nutzbar, denn sie werde durch die Sonne zu stark aufgeheizt. Dies alles ließe sich auf dem bestehenden Gelände jedoch durch eine sinnvolle Neuplanung lösen.Steiner weist außerdem darauf hin, das natürliche Gelände müsse sinnvoll genutzt werden. Kinder wollten eine ansprechende, herausfordernde Umgebung beim Spielen. Einfach nur neue Geräte aufzustellen, reiche nicht aus. Man müsse eine interessante Umgebung für die Kinder schaffen. Baubeginn soll noch im Spätsommer diesen Jahres sein.Die Arbeiten könnten im Idealfall noch vor Wintereinbruch abgeschlossen werden. Vonseiten der SPD will man das Konzept Wichernstraße zwar als Vorbild, den Spielplatz in der August-Bebel-Straße aber gemäß seiner Eigenheiten umgestalten.