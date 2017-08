Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Zahlreiche Fotos von Höhlenexkursionen an der Wand, eine Sammlung von Karbidlampen auf dem Schrank und jede Menge Miniatur-Lokomotiven dazwischen. Es fällt nicht schwer, die beiden Hobbys von Ferdinand Leja zu erraten. Doch eines ist ihm immer besonders wichtig gewesen: Seit 60 Jahren klettert er in die Unterwelt der Fränkischen Alb.

Schlafanzug und Windjacke

Mit dem Mofa in die Alpen

60 Jahre nichts passiert

"Ein richtiger Verein waren wir ja nicht", sagt Ferdinand Leja und lacht. Eher sechs Freunde, die Anfang der 50er-Jahre ihre Leidenschaft für die Höhlenforschung entdeckten. Zunächst in den kleinen Löchern am Sternstein bei Sulzbach-Rosenberg, später in der gesamten Frankenalb, in den Alpen und überall auf der Welt. "Wir galten in Sulzbach-Rosenberg schon als etwas verschrobene Buben", erzählt Leja, dessen Vater in der Stadt damals eine Zahnarztpraxis besaß. Neben Ferdinand Leja gehörten dem Speläo-Club Sulzbach (SCS) Manfred Moser, Wilfried Sommer, Peter Rasskopf und die beiden Amberger Brüder Christian und Wolfgang Speer an.Es war Manfred Moser, so erinnert sich Leja, der die bis heute andauernde Höhlen-Leidenschaft begründete. Moser sammelte nämlich Gegenstände aus der Steinzeit - und die fanden sich vor allem in Höhlen. Schnell steckte er seine Kameraden an. "Damals gab es nur einen kleinen Wanderführer von Fritz Metz (Wir wandern durchs Sulzbacher Land)", schildert Leja die einfachen Anfänge. "So nach und nach haben wir dann den alten Landkreis Sulzbach erkundet und dabei immer mehr Höhlen entdeckt." Dabei besaßen die 16-, 17-jährigen Burschen zu diesem Zeitpunkt noch fast keine Ausrüstung für ihre Expeditionen."In alten Schlafanzug- und Windjacken sind wir in die Höhlen rein", schildert es Ferdinand Leja. Seile oder Strickleitern hatten sie nicht, von Helmen gar nicht zu reden. Nur Karbidlampen konnten sie in der Bergbaustadt Sulzbach-Rosenberg in großen Mengen bekommen. "Erst allmählich sind wir dann immer professioneller geworden." Als dann Manfred Moser in der Maxhütte lernte, besorgte er seinen Freunden die typischen braunen Helme. "Wir waren damit die ersten Höhlenforscher in der Fränkischen Alp mit Helmen." Irgendwann bekamen sie auch ein 30-Meter-Hanfseil geschenkt. "Das war nicht mehr so gut, für uns hat es aber getaugt."Das Seil brauchten sie auch, denn den jungen Forschern hatten es vor allem die senkrechten Schachthöhlen angetan. "Vor allem das Klingloch bei Kirchenreinbach, das war rund 20 Meter tief." Nur eine Strickleiter musste noch besorgt worden. Auch die war Marke Eigenbau. Aus einem Drahtseil und Alurohren bastelten die findigen jungen Leute ein Exemplar von 15 Metern Länge. Geschweißt wurde in der Schmiede in Sulzbach, die heute nur noch als Gaststätte besteht. Die Sprossen "besorgten" sie sich auf sehr ungewöhnliche Art und Weise: "Da haben dann in etlichen Schrebergärten die Bohnenstangen gefehlt", erzählt Leja und muss heute noch über diesen gelungenen Streich lachen. Übrigens existiert diese Eigenbau-Leiter heute immer noch.Ihre primitive Ausrüstung schnallten die Mitglieder des um diese Zeit entstandenen Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg, wie sie sich etwas hochtrabend nannten, auf ihre Fahrräder und fuhren Sommers wie Winters, bei Wind und Wetter über teilweise große Strecken zu "ihren" Höhlen. Irgendwann wurden die Räder dann durch gebrauchte Mopeds ersetzt. "Ich hatte eine NSU Quickly", erzählt Leja stolz und schildert, wie sie ihre Mofas jedesmal bis weit über das erträgliche Maß vollpackten mit Zelten, Decken, Ausrüstung und Lebensmittel. "Wir waren praktisch ein fahrbarer Sauhaufen."Mit diesen heute primitiv anmutenden Gefährten erweiterten die Sulzbacher Speläologen ihren Radius gewaltig. So rauschten sie schon mal auf ihren Mofas in Etappen zum Hallstätter See in Österreich, um die dortigen Riesenhöhlen zu besichtigen. Dort lernten sie übrigens auch ganz zufällig Richard Georg Spöcker aus Nürnberg kennen, den Urvater der Höhlenforschung in der Fränkischen Alb, der diese Disziplin dort in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts begründet hat. "In jeder Höhle, in die wir damals kamen, war Spöcker schon vor uns gewesen", ordnet Leja den begeisterten Forscher ein. Spöcker brachte den jungen Burschen bei, wie man Höhlen nicht nur erkundet, sondern auch wissenschaftlich erforscht und vor allem vermisst."An die Bismarckgrotte bei Rinnenbrunn haben wir dann jahrelang hingemessen mit unseren primitiven Mitteln." Leja springt jetzt auf, so schnell es seine heute ein bisschen wackeligen Beine erlauben. "Ich bin ja auch schon 79 Jahre alt", sagt er zu seiner Entschuldigung. Von einem Schrank holt er sogleich eine messingfarbene, leicht verbeulte Karbidlampe. "Das ist die Originallampe von Spöcker." Heute ist Ferdinand Leja in ihrem Besitz.Wäre da noch die Geschichte von der Entdeckung des Zinnbergschachts, der erst vor einigen Monaten von Mitgliedern der Forschungsgruppe Höhle und Karst aus Nürnberg erschlossen werden konnte, in der Leja heute Mitglied ist. Bezeichnend ist, dass die Speläologen an diesem Tag mit ihrer eigentlichen Leidenschaft gar nichts am Hut hatten. Lediglich eine Wanderung mit seinem Freund Christian Speer unternahm nämlich Ferdinand Leja an jenem 24. April 1957 in der Nähe der Maximiliansgrotte.Von irgendwo her strich ein kalter Luftzug über den Boden. "Das ist für jeden Höhlenforscher ein Alarmzeichen." Damit war die Wanderung rund um die Maximiliansgrotte natürlich sofort vergessen und die hölenforscherliche Jagdleidenschaft geweckt. Der Wind führte sie schließlich nach einigen Suchen zu einem Schacht, dessen Eingang unter meterhohem Geröll verborgen war.Zwar gelang es den Sulzbach-Rosenberger Höhlenforschern, den Zugang freizulegen, doch war der viel zu schmal, um durchzuschlüpfen. Letztendlich mussten die jungen Burschen aufgeben. Dann passierte über viele Jahre erst einmal überhaupt nichts. Doch Ferdinand Leja wäre nicht er selbst, wenn er es nicht geschafft hätte, die jungen Forscher seines jetzigen Vereins für das Projekt Zinnbergschacht zu begeistern. Nicht ganz uneigennützig natürlich: "Wir zwei alte Hasen wollten das unbedingt noch erleben", schildert Leja, wie Christian Speer und er es dann irgendwie doch noch schafften.Zuerst scheiterten alle Versuche, den engen Spalt ein bisschen weiter zu machen. Erst die Rückbesinnung auf alte Techniken brachte den Durchbruch: Wie einst die alten Römer hauten die Speläologen Pfähle ins Gestein, bis es endlich brach: Und dann lag der Eingang zur Unterwelt offen vor ihnen: "Christian Speer ist dann selbst runter, ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich körperlich nicht so fit war", schildert er den Augenblick des Einstiegs, bei dem er natürlich vor Ort war.