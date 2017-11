Freizeit Sulzbach-Rosenberg

12.11.2017

Sport, vernünftig betrieben, hält fit: Das Sportabzeichen als Bestätigung der eigenen Fitness motivierte beim TuS Rosenberg 132 Sportler zum Erwerb dieser Auszeichnung.

Die erfolgreichen Sportler Erwachsene



Bianca Aures, Nadine Danhauser, Heiko Backofen, Isolde Beer, Gunda Bär, Annalena, Elisabeth u. Christian Biefel, Thomas Bär, Waltraud und Philipp Dehling, Bernhard Dobler, Gerhard, Lena und Bastian Egelseer, Angelika Ertl, Hans Feicht, Peter Gemeinhardt, Vanessa George, Elsbeth Gildner, Moritz Graf, Monika Hecken-Emmel, Albert Hirsch, Markus Jonscher, Kathrin Kiesel, Christian Kohl, Petra Kraska, Robert Kroher.



Marion Leitgeb, Michael Lindner, Stefan Luber, Katharina und Sebastian Maderer, Marco, Mario und Andre Maier, Johann Mayer, Edeltraud Meiler, Elisabeth Meister, Werner Meister, Rene Kutschenreiter, Florian und Alexander Meier, Sabine Ott, Marion Pickel, Sigrid Pilhofer, Winfrid Rölz, Hans-Jürgen Reitzenstein, Sandra Rupprecht, Renate Richter, Klaus Rösch, Stefan Schräbler, Melanie Sichelstiel.



Karin Schleicher, Christina und Isabel Schmidt, Heidi Schober, Thomas Schuhmann, Birgit Simon, Gerhard Singer, Angela Späth, Nadja und Helga Sporrer, Harald und Susanne Steger, Hendrik Teut, Doris,Tobias u Karl Weber, Pia Weidner, Jürgen Wyrobisch, Rudolf Zimmermann.



Jugendliche



Ruth Appel, Ida Aures, Alexander Aures, Sophia Bär, Hannah Bäumler, Elias, Lea und Hanna Beer, Linda Böttner, Lena Butz, Johanna Calhoun, Greta und Klara Fuchs, Amelie Groß, Amelie Högner, Vivien Jorgensen, Juli und Leni Karner, Johannes Hirsch, Sandra Klemenz, Julian und Lara Kraska, Salome Lederer, Melanie Maier, Maja Mertel, Patricia Oerther, Anja, Elisa und Lea Pilhofer, Julia Pirner.



Antonia Roll, Greta und Mathilda Rother, Johannes Rübben, Lara und Mia Rupprecht, Helena Schmidt, Jule Seitz, Leonard, Louis und Maxima Sichelstiel, Filine und Rosalie Steger, Fabian und Lena Strobel, Eva Tuchbreiter, Hannah Weber, Emma und Paula Welz, Anne und Linda Wild, Marlen Wolf.

Rückblickend gab Übungsleiter Klaus Rösch bekannt, dass der Verein heuer 60 Deutsche Sportabzeichen für Jugendliche und 72 für Erwachsene verleihen könne, dazu neun Österreichische und sechs Norwegische. Bürgermeister Michael Göth sowie 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein, der selbst seit vielen Jahren das Sportabzeichen in Gold ablegt, sprachen dem Team des TuS Anerkennung aus und freuten sich über die große Zahl der Teilnehmer.Beigetragen haben dazu die Damen der Gymnastikgruppe des FC Großalbershof mit Leiterin Susanne Steger und aktive Mitglieder des technischen Hilfswerks (THW) Sulzbach-Rosenberg. An einigen Übungsabenden beteiligte sich die Laufsparte der Wiesenflitzer aus Fürnried. Damen und Herren hielten sich bei der Überprüfung der körperlichen Fitness die Waage. 60 Jugendabzeichen zeigen, dass die junge Generation mit dabei ist. Die Hinführung zur sportlichen Betätigung in der digitalen Zeit sei sehr wichtig. Dass der Verein diese Notwendigkeit mit seinem Breitensportangebot abdecken könne, verdanke er der Stadt, die für die Übungsstunden das Sportgelände Krötensee zur Verfügung stelle.Als Vorbild für mögliche sportliche Leistungsfähigkeit im Alter verdient Hans Feicht mit 88 Jahren als ältester Teilnehmer besondere Anerkennung. Bei den Damen konnten Marion Pickel 27-mal, Sigrid Pilhofer 23-mal die Bedingungen erfüllen. Bei den Herren gelangen Klaus Rösch 36, Hans Feicht 34, Heiko Backofen 33, Winfrid Rölz 31, Jürgen Wyrobisch 30 Wiederholungen.Seit Beginn der Schulzeit erwarben Christina Schmidt und Nadja Sporrer 22-mal, Isabel Schmidt 19-mal das Abzeichen in ununterbrochener jährlicher Folge. Dies verdiene große Anerkennung für Leistung und Beständigkeit. Auch im Jugendbereich war wieder eine erfreuliche Beteiligung festzustellen. Hier erhielt Hanna Weber zum elften Mal das Abzeichen. Die Familien Beer, Sichelstiel, Steger und Weber schafften mit je vier Abzeichen die sportlichste Familienleistung.Übungsleiter Rösch bedankte sich bei den Prüfern Heiko Backofen, Wolfgang Bobinger, Hans Feicht, Marion Pickel, Helga Sporrer, Anja und Sigrid Pilhofer für ihre Mitarbeit. Ausdrücklich erwähnte er die Mithilfe und die Bereitschaft der Schwimmmeister des Waldbades und der Wasserwacht bei der Abnahme der Schwimmzeiten.Dem Geschäftsführer der Conrad-Sportförderung Günter Simmerl dankte er, dass diese wieder die Gebühren für die Jugendabzeichen übernommen habe, was den Zugang der Jugendlichen zum Breitensportangebot des TuS sehr erleichtere.