Freizeit Sulzbach-Rosenberg

15.04.2018

22

0 15.04.201822

Die Spannung war den sieben- bis dreizehnjährigen Wölflingen und Jupfis Jungpfadfindern) ins Gesicht geschrieben, als sie nach den ersten kräftigen Spatenstichen tatsächlich auf eine alte Holzkiste stießen, die am Waldrand vergraben war.

Auch wenn sich der "Räuberschatz" letztlich nur als eine prall mit Süßigkeiten gefüllte Truhe entpuppte, war viel Teamgeist und detektivisches Feingespür gefordert bei der Schnitzeljagd rund um den Annaberg, auf die sich zwei Gruppen der örtlichen St.-Georgs-Pfadfinder mit rund 15 Kindern begaben, Die Jugendleiter hatten zuvor zahlreiche Hinweise versteckt, die von den Pfadfindern gefunden und entschlüsselt werden mussten. Spiegelschrift, Codewörter und Rätsel machten es den Teilnehmern nicht einfach, die richtige Stelle zu finden, an der schließlich ganz klassisch mit Spaten und Schaufel gegraben werden musste.Nach anschließender Fackel-Nachtwanderung am Galgenberg endete der Abend so, wie es sich für richtige Pfadfinder gehört - mit einem traditionellen Lagerfeuer am Vereinsheim und den Süßigkeiten aus der Schatzkiste.