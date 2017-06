Freizeit Sulzbach-Rosenberg

08.06.2017

2

0 08.06.2017

Kann man im Regen baden? Dieser Frage gingen die Pfadfinder vom Stamm Graf Gebhard während ihres Pfingstlagers auf den Grund. Und sie stellten fest: Es funktioniert und macht sogar jede Menge Spaß.

30 Mitglieder des Bundes deutscher Pfadfinder (BdP) aus Sulzbach-Rosenberg verbrachten das Pfingstwochenende gemeinsam. Ihr Lager bauten sie auf dem Zeltplatz Burg Regeldorff bei Regensburg auf. Mit von der Partie waren die Meute Waldgeister sowie die Sippen Octopus und Puma.Gleich am ersten Abend erwartete die Teilnehmer eine Überraschung: Peter Pan und Tinkerbell tauchten urplötzlich auf. Jemand hatte den Feenstaub geklaut, so dass Tinkerbell nicht mehr fliegen konnte. Getreu ihrem Motto "Jeden Tag eine gute Tat" versprachen alle Pfadfinder sofort, bei der Suche zu helfen.Dazu brauchten sie die nötigen Fertigkeiten, um ins weit entfernte Nimmerland reisen zu können. Darauf bereiteten sie sich in einigen Spielen vor. Das schöne Wetter nutzte der Stamm, um mit Kanus und Kajaks den nahe gelegenen Fluss Regen zu erkunden. Und gewannen dabei auch die Erkenntnis, dass Baden im Regen riesigen Spaß macht.Der Pfadfinderlauf stellte das Wissen über die Geschichte dieser Bewegung auf die Probe. Ebenfalls gefragt waren dabei der Umgang mit Karte und Kompass, das Feuermachen mit höchstens drei Streichhölzern, die Sangeskünste und Kenntnisse in Erster Hilfe.Auf einer Fackelwanderung im Dunkeln zog der komplette Stamm zur Versprechensfeier. Viele Wölflinge nahmen den Wolfskopf als Abzeichen für ihre Tracht entgegen. Die Sippe Octopus durfte stolz auf sich sein, denn sie schaffte den Aufstieg in die Jungpfadfinder-Stufe und bekam als äußeres Zeichen die Pfadfinderlilie.Nach Hause fuhren die Kinder nicht ohne die erlösende Nachricht: Mit ihrer Hilfe wurde das Rezept des Feenstaubs gefunden, und Tinkerbell stellte sogleich mit dem neu zubereiteten Feenstaub ihre Flugkünste unter Beweis.