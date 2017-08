Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Seit fast 60 Jahren besetzt sie im Terminkalender der Stadt das dritte Wochenende im August. Rund um den Löwenbrunnen auf dem Luitpoldplatz spielt sich das Geschehen ab, für das der Heimatverein Birgland und der Trachtenverein Stamm verantwortlich zeichnen.

Die altüberlieferte Sulzbacher Woizkirwa wurde 2008 als originellstes Brauchtumsfest im Landkreis Amberg-Sulzbach ausgezeichnet. Sie beginnt am Samstagmorgen um 7 Uhr mit dem Fällen und Holen des Kirwa-Baums und dauert bis Montagabend um Schlag Mitternacht.Das Kirwa-Wahrzeichen wird von den Boum und Moilan sowie Helfern am Bauhof in Sulzbach hergerichtet. Kränzebinden, Ringeln und Schmücken stehen an. Am Samstagnachmittag wird der Baum um 14 Uhr am Luitpoldplatz aufgestellt. Nach dem allgemeinen Festbetrieb mit Blasmusik übernehmen die Kirwapaare die Nachtwache.Am Sonntagmorgen beginnt um 9 Uhr in der Christuskirche ein von den Stubenmusik und Gesangsgruppen gestalteter Gottesdienst. Daran schließt ein Frühschoppen mit Musik auf dem Luitpoldplatz an. Gegen 13 Uhr verteilen sich dann die Moila auf die von ihnen auserwählten Gasthäuser der Altstadt.Nach dem Einsingen im Gasthaus Zur Landkutsche sammeln sich um 14 Uhr am Kirwa-Platz die Burschen, Musikanten, Schubkarrenfahrer samt Bierfass sowie der Bätzn-Treiber mit einem fein herausgeputzten Schaf. Diese Tross zieht zum Einholen der Moila durch die Innenstadt von Wirtshaus zu Wirtshaus. Dort lösen die Boum ihre Moila aus; das heißt, sie bezahlen deren Zeche. Gegen 16 Uhr werden die Paare am Baum erwartet, den sie nach einer kurzen Pause mit Blasmusik-Begleitung austanzen. Durch das Klingeln eines Weckers wird das Oberkirwa-Paar ermittelt. Als Belohnung fürs Mitmachen erhält der Oberkirwa-Bou ein Seidelkrügel und das Oberkirwa-Moidl ein Schultertuch. Zu den Klängen der Blasmusik wird bis in die Nacht gefeiert.Am Montag, 21. August, kommt die Nachkirchweih ab 15 Uhr am Luitpoldplatz in Fahrt. Gegen 19.30 Uhr tanzen die Alten und ehemalige Kirwa-Paare der Baum noch einmal aus. Um 24 Uhr klingt mit dem Morgensegen der Musikanten die Woizkirwa 2017 aus.