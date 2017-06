Freizeit Sulzbach-Rosenberg

"Pulver und Blei - Feuer frei" - hier geht es nicht um Luftgewehrschießen, hier kommen die richtigen Brummer: "Bärbl" ist ein napoleonisches Geschütz der leichten Feldartillerie und verschießt immerhin sechs Zentimeter dicke Kugeln. Zwei Sulzbach-Rosenberger beherrschen die Kunst, mit Schwarzpulver und Stahlkugeln exakt zu feuern - und auch zu treffen. Ihr Lohn: Sie sind jetzt Europameister.

Mit bloßem Auge Stefan Frank erklärt uns auch, wie das ist mit Pulver und Blei: "Die Pulverladung hängt von der Geschützgröße ab, so 120 bis 300 Gramm werden verschossen. Wir sind knapp bei 200."



Wie ist das mit der Geschwindigkeit? " Wir können die Kugel teilweise noch fliegen sehen mit bloßem Auge, die exakte Geschwindigkeit ist aber mit unseren Mitteln nicht messbar. Wenn wir auf eine Scheibe in 200 Meter Entfernung schießen, ist der Kugelschlag nach ca. drei Sekunden zu hören. Das ist auch für uns immer das Zeichen, dass wir getroffen haben. Die ersten 30 Sekunden siehst du vor lauter Pulverdampf nichts, und auch dann ist ein 60-mm-Loch in 200 Metern nur schwer zu erkennen."



Die Kanonen sind übrigens fast alle neu, die Sulzbacherin Bärbl ist etwa 20 Jahre alt. "Die Vorlage, nach der die Kanone gebaut wurde, muss vor 1871 produziert worden sein", meint Frank. Das sei aber nur bei den Modellkanonen wirklich wichtig. "Wir haben da etwas mehr Freiraum bei den Großkalibern!" (ge)

Sulzbach-Rosenberg/Sondershausen. Rund 130 Kanoniere mit etwa 50 Geschützen lockte die mittlerweile 3. Europameisterschaft der leichten Feldartillerie heuer nach Sondershausen in Thüringen. Ausrichter war der "Verband deutscher Schwarzpulverkanoniere", Ort ein Standortübungsplatz der Bundeswehr.Die Starter traten in fünf verschiedenen Disziplinen an. Mit dabei waren Teilnehmer aus der Schweiz, England und Norwegen, erzählen die beiden Herzogstädter unserer Zeitung nach ihrem großen Erfolg. Seit Anfang an sind Stefan Frank und Mike Sommer vom "Kanonen-Gschwaddl" Mittelfranken mit dem 60-mm-Geschütz "Bärbl" bei diesen Meisterschaften vertreten. Sie starten jeweils in den Disziplinen 100 Meter und 200 Meter mit Visierung. Geschossen wird auf Scheiben mit Ringmarkierung. Mike Sommer hatte bereits im Jahr 2015 den ersten Platz in der Disziplin 200 m mit Visierung erreicht. Von diesem Erfolg angespornt, holte sich das Team heuer mit Stefan Frank als Richtschütze diesen Titel wieder in die Oberpfalz. Aber das war gar nicht so einfach, erzählen die beiden.Trotz starken Windes siegte das Team mit 160 Ringen in der Königsdisziplin mit einem Vorsprung von 40 Ringen zum Zweitplatzierten. Bei der Kategorie 100 Meter mit Visierung wurde der Sprung aufs Treppchen knapp verpasst, es reichte nur für den vierten Platz. Bei Ringgleichheit hatte der Drittplatzierte nämlich das bessere Trefferbild.Die respektable Kanone, liebevoll "Bärbl" genannt, ist der Nachbau eines Napoleon-Geschützes und befindet sich im Besitz des selbstständigen Fliesenlegermeisters Mike Sommer. Stefan Frank als Pulver-Experte und Hobby-Ballistiker ist für die richtige Trefferlage verantwortlich.Die Wettbewerbe werden in drei Disziplinen ausgetragen: Es wird aus 133 Schritt ohne Visiereinrichtung oder mit geschossen, dann noch einmal auf die Distanz von 266 Schritt mit oder ohne (also rund 100 und 200 Meter). Dabei fallen innerhalb von 40 Minuten je fünf Schuss auf eine etwa ein Quadratmeter große Zielscheibe. Die Stahlkugeln haben ein Kaliber von 51 bis 90 Millimetern.Wer nun meint, hier träfen sich nur harte Männer, der irrt: Das Schießen mit Kanonen ist keine reine Männerdomäne mehr. Es traten auch elf Teilnehmerinnen in der Damenklasse an, die auf 133 Schritt ohne Visierung auf die Zielscheibe feuerten, mit respektablen Ergebnissen.Einlader ist der Verband Deutscher Schwarzpulver-Kanoniere (VDSK), der europaweit agiert und seinen Vereinssitz in Allstedt hat. Er versteht sich als ein Verband zur Pflege des Brauchtums der alten Büchsenmeister in Verbindung mit sportlichem Wettkampfschießen mit Vorderlader-Kanonen bis Baujahr 1871.Wettbewerbe im Schießen mit Kanonen sind eine Wiederentdeckung nach ein paar Jahrhunderten. Bereits um 1422 habe in Nürnberg ein Wettkampf zwischen den Büchsenmeistern und den Bürgern stattgefunden, weiß der Vorsitzende. Wehrhafte Bürger, die gut schießen konnten, waren damals wichtig zur Verteidigung der Städte. Büchsenmacher waren freie Handwerker, sie gossen für die Adeligen Geschütze. Die Repliken historischer Vorbilder können in Sondershausen mit Kugeln auf ihre Treffsicherheit getestet werden - ideales Umfeld ist der Standortübungsplatz der Bundeswehr. Allerdings, so erklären die Veranstalter, seien die Sicherheitsvorkehrungen vor einem Wettbewerb und auch während der Meisterschaft immens. Sogar der Luftraum wird während der Wettkämpfe über Sondershausen gesperrt.Ein offenes Feldlager der Kanoniere direkt neben dem Standortübungsplatz unterstrich den historischen Hintergrund der Veranstaltung. Und eines ist klar: Stefan Frank und Mike Sommer werden Bärbl auch nächstes Jahr wieder in Marsch setzen und sich mit den anderen Kanonieren messen: Pulver und Blei - Feuer frei!