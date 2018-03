Freizeit Sulzbach-Rosenberg

25.03.2018

"Mensch, ist es hier schön bei euch!", so in etwa sollen Touristen reagieren, die das erste gemeinsame Wander-Projekt der Werbe- und Arbeitsgemeinschaft Sulzbacher Bergland nutzen werden. Der Zusammenschluss stellte in Kooperation mit dem über Deutschland hinaus erscheinenden "Wander-Magazin" sowie Landkreis-Tourismus-Koordinator Hubert Zaremba den Pocketguide "Die schönsten Wandertouren im Sulzbacher Bergland" vor.

Zur Präsentation des 16-seitigen Werkes im handlichen Taschenformat, das seine Feuertaufe bereits auf der Freizeitmesse in Nürnberg erlebte, kamen die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft im Rathaus zusammen. "Es ist unser Ziel, auch zukünftig gemeinsame Projekte der Mitgliedsgemeinden auf den Weg zu bringen. Umso mehr freut es mich, dass, nach etwas Umsetzungs-Stau, der Pocketguide nun vorliegt, um die Schönheit der Region für viele Menschen erlebbar zu machen", so Bürgermeister Michael Göth als Vorsitzender.Seine Amtskollegen Brigitte Bachmann (Birgland), die auch die Vertretung des Illschwanger Bürgermeisters Dieter Dehling übernahm, Winfried Franz (Neukirchen) und Roman Berr (Etzelwang) zeigten sich ebenfalls sehr angetan vom "gemeinsamen Kind": "Als Beilage im ,Wander-Magazin' bietet sich in einer Auflage von 40 000 Exemplaren eine ideale Plattform, um für unsere Region die Werbetrommel zu rühren." Der neue Taschenführer - 10 000 Stück werden regional verteilt - beinhaltet neben einer Übersichtskarte des Sulzbacher Berglandes genaue Beschreibungen der sechs Wandertouren mit Detailinformationen zur Strecke und zu vielen Einkehrmöglichkeiten.Wanderer können wählen zwischen Birgland-Rundwanderweg, Erzweg (Högener Schlaufe), Felsentour zur Osterhöhle, dem Illschwanger Rundwanderweg Nr. 8, dem Etzelwanger Schmankerlweg sowie dem Sulzbacher Bergbaupfad.___Weitere Informationen: