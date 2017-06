Freizeit Sulzbach-Rosenberg

09.06.2017

Eine wahrlich denkwürdige Saisonabschlussfahrt veranstalteten die Herren des HC Sulzbach: In vier Tagen erkundeten sie die katalanische Metropole Barcelona und sorgten mit einem Spiel gegen eine Mannschaft des FC Barcelona für ein Highlight in der Vereinsgeschichte.

Die 3. Herrenmannschaft des HC Sulzbach hat sich auf die Fahnen geschrieben, den handballerischen Legenden des Vereins, die es im gesetzten Sportler-Alter etwas ruhiger angehen lassen wollen, eine sportliche Heimat zu bieten. Zusätzlich kommt jeder, der nicht genug Zeit für die 1. oder 2. Mannschaft aufbringen kann und will, zu genügend Einsatzzeiten. Mit diesen Voraussetzungen hat es die Mannschaft innerhalb der letzten fünf Jahre zu immerhin schon drei Meisterschaften in der Bezirksklasse Ost gebracht. Nachdem die zurückliegende Saison in der Bezirksklasse erfolgreich mit dem Meistertitel beendet worden war, stand nun eine Abschlussfahrt auf dem Programm.Holger Bittner, beruflich seit einigen Jahren in Barcelona beheimatet, hatte schon im Vorjahr über seinen Arbeitskollegen Rafa Yuste, der beim ruhmreichen FC Barcelona als Funktionär tätig ist, die Tür geöffnet. Aus der anfangs nur scherzhaft diskutierten Möglichkeit, doch mal ein Freundschaftsspiel zwischen dem HC Sulzbach und dem großen FC Barcelona zu veranstalten, wurde urplötzlich Ernst. So machte sich also eine Abordnung von 17 Handballern um Reiseleiter Thomas Stauber auf in Richtung Spanien.Der große FC Barcelona gab sich die Ehre für ein Handball-Freundschaftsspiel. Als Serienmeister der spanischen Liga haben die Katalanen bisher 27 Meistertitel geholt und darüber hinaus neun Mal die Champions-League des Handballsports gewonnen. Für ein Fotoshooting mit den Sulzbachern fanden sich die Alt-Internationalen Enric Masip, Andrei Xepkin und Xavier O'Callaghan ein. Die sportlichen Erfolge dieser drei Ausnahmehandballer ließen so manchen der Sulzbacher Handball-Legenden in Ehrfurcht erstarren. Als dann klar war, dass der 205-fache Nationalspieler Enric Masip für das Spiel seine Handballstiefel schnüren würde, um die anderen Zweitligahandballer in seinem Team zu unterstützen, war die Begeisterung im Oberpfälzer Lager natürlich groß.Über das Spiel und dessen Ausgang sei an dieser Stelle nur so viel gesagt: Aktuell befindet sich der HC Sulzbach in der Sommerpause. Dieser kleine Wettbewerbsnachteil sei hier als Hauptgrund für die doch eher deutliche 16:31-Niederlage ausreichend. Im Anschluss setzten sich alle Sportler noch zusammen, genossen das als Gastgeschenk mitgebrachte Sulzbacher Bier und fachsimpelten noch bis spät in die Nacht über den Handball und die Welt.