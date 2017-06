Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Was wäre passender, als den noch jungen Sommer mit blühenden Rosen zu feiern? Jeder kann dabei sein, denn am Wochenende 10./11. Juni lädt die Tischgesellschaft Edelweiß Rosenberg auf dem Freigelände des Ersten Bayerischen Schulmuseums zum Rosenfest ein.

Bei der bunten zweitägigen Familien-Sommerparty im Zeichen der Rose erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik. Im Aussteller- und Vortragszelt gibt es an beiden Nachmittagen etwa ab 15 Uhr einen Workshop "Köstliches aus Rosen" (mit Kräuterfrau Karin Zach und natürlich mit kulinarischen Kostproben), dazu Gartentipps und eine Rosenschau der Gärtnerei Pürzer, die auch geeignete Begleitpflanzen zu Rosen vorstellt.Wieder dabei sind die örtlichen Imker mit Lehrbienenstand und Honigprodukten. Rosenexperte Gerd Hirt zeigt am Samstag gegen 17 Uhr, wie man Rosen veredelt. Am Samstag Abend gegen 18.30 Uhr stellt sich die im Ersten Bayerischen Schulmuseum ansässige Tanzschule Walter mit Tanzdarbietungen auf der Bühne vor. Am Sonntag Nachmittag gibt es Hundevorführungen des Foxterrier-Clubs Franken/Oberpfalz zu sehen. Um 17 Uhr lädt Erzählerin Tanja Weiß am Sonntag Klein und Groß zu Geschichten rund um die Rose ein. Ein Sonderverkaufstisch präsentiert an beiden Tagen Rosenprodukte, "Sonnenfänger" und die neueste Ausgabe des "Rosenbladls".Das 3. Rosenfest am Schulmuseum wird am Samstag, 10. Juni, um 14 Uhr offiziell durch die Schirmherren, Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth, eröffnet. Dabei findet auch wieder eine Rosenpflanzung vor Ort statt, deren Patenschaft die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg übernimmt.Am Samstag spielen nachmittags die Kirchenreinbacher Spitzboum auf, abends das Birgl-Duo. Sonntag ist ab 10 Uhr Frühschoppen mit sauren Bratwürsten und Gelegenheit zum Schafkopfen, am Nachmittag unterhält die Hackstock-Musi aus Högen, am Abend erwartet die Gäste mit Eire Music noch ein musikalisches Highlight.Fürs leibliche Wohl der Gäste ist an beiden Tagen mit Grillschmankerln, pikanten Aufstrich-Broten, Fuchsbeck-Getränken, Rosenbowle und einem reichhaltigen Kuchenbüfett gesorgt.