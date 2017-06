TV-Gymnastikdamen in Stuttgart zu Gast

09.06.2017

09.06.2017

Die Damengymnastikgruppe des Turnvereins (TV) Sulzbach-Rosenberg besuchte in Stuttgart das Musical "Mary Poppins", das bereits in London und New York über zum Teil mehrere Jahre lief. Es bezauberte Jung und Alt mit den bunten Kostümen und akrobatischen Darbietungen.

Am nächsten Tag stand der Besuch im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma an. Bei heißen Temperaturen und einem Hauch Afrika schlenderten die Damen durch das Tropenhaus des weltberühmten Tiergartens.Sie schauten auch bei den menschenähnlichsten Affen, den Bonobos, und den anderen Tierarten vorbei und staunten über die vielen bunten Fische im Aquarien-Haus, das gerade erst sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat.