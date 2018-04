Freizeit Sulzbach-Rosenberg

25.04.2018

Aufmerksamen Beobachtern ist es sicherlich schon aufgefallen: Das Frühlingsfest ist heuer eine Woche früher als sonst immer. Schuld an der Verschiebung sind die Neumarkter.

Programm des Frühlingsfests Samstag, 28. April: 16 Uhr Festzug mit der Rothenburger Blasmusik zum Dultplatz; anschließend Partyband "Ganoven" im Festzelt



Sonntag, 29. April: 15 bis 23 Uhr Festbetrieb mit der Rothenburger Blasmusik im Zelt



Montag, 30. April: bis 19 Uhr Familiennachmittag mit halben Preisen in den Fahrgeschäften; 19 bis 24 Uhr "Boarische Boum" im Zelt



Dienstag, 1. Mai: 15 bis 23 Uhr "Ziach O" im Zelt



Mittwoch, Donnerstag: Ruhetag



Freitag, 4. Mai: Familiennachmittag mit halben Preisen in den Fahrgeschäften; abends Tag der Betriebe, 19.30 bis 24 Uhr "Moosbüffel" im Zelt



Samstag, 5. Mai: 15 Uhr Boxkampf Sulzbach-Rosenberg gegen Weißenburg (Eintritt 5 Euro), anschließend "Brodl Buam" im Zelt



Sonntag, 6. Mai: 10 Uhr 65. Bayerische Fingerhakelmeisterschaft, 15 bis 23 Uhr " Kapelle Wunderbar"

Zwei parallel geht nicht. Organisator Günter Wunderle zur Vorverlegung des Frühlingsfests

Die haben nämlich ihr Volksfest in die Woche mit dem Feiertag Christi Himmelfahrt verlegt. "Da mussten wir uns anpassen", sagt Organisator Günter Wunderle. Denn wenn die Fahr- und Schaugeschäfte sich für einen Ort hätten entscheiden müssen, wären sie in das attraktivere Neumarkt gegangen. "Zwei parallel geht nicht."Seit 51 Jahren laufen bei Wunderle die Fäden für das Frühlingsfest in der Herzogstadt zusammen. "Wir brauchen ihn", sagt Bürgermeister Michael Göth. Die Stadt könne bei so einem Event zwar unterstützend tätig sein (vor allem in Person von Kerstin König), aber nicht selbst als Organisator auftreten. Ihr Beitrag besteht unter anderem in dem Programm-Flyer, der zum zweiten Mal erscheint.Als besonders publikumsträchtig schätzt Göth heuer den Boxkampf zwischen den Clubs aus Sulzbach-Rosenberg und Weißenburg am Samstag, 5. Mai, ein. "Wir freuen uns zudem, dass am Sonntag, 6. Mai, die bayerische Fingerhakel-Meisterschaft bei uns ist. Da kommen auch viele Zuschauer von auswärts. Das dürfte für ein volles Zelt sorgen." Der Bürgermeister dankte bei der Vorstellung des Programms besonders den einheimischen Fingerhakel-Begeisterten, die das Großereignis in die Stadt geholt haben. Günter Wunderle vermutet, dass im Festzelt selbst der Tag der Betriebe am Freitag, 4. Mai, den meisten Umsatz bringen wird. Bei den Geschäften rollt der Rubel erfahrungsgemäß immer beim Familiennachmittag am besten. Als besonderes Zugpferd gilt ihm hier der "Happy Traveller", eine große Plattform mit Gondeln, die sich in verschiedene Richtungen drehen, was als "Breakdancer" firmiert: "Das ist zurzeit deutschlandweit das beliebteste Fahrgeschäft für die Jugend."Seine Fans hat aber auch der Autoscooter mit den neuesten Fahrzeugen ("unsere Herausforderung für die Papas") oder der karussellartige "Golden Star": "Der ist beliebt bei den Familien, weil es hoch hinausgeht." Wer es ruhiger mag, ist in der Kindereisenbahn gut aufgehoben.Festwirt Christian Schlögl schenkt heuer Biere der Brauerei Fuchsbeck aus, unter anderem das speziell gebraute Festbier. Auftakt zum Fest ist am Samstag, 28. April, um 15.30 Uhr ein Standkonzert vor dem Rathaus. Anschließend setzt sich der maßgeblich von Franz Kick mitorganisierte Festzug mit Vereinen, Verbänden und Musikgruppen zum Dultplatz in Bewegung. Dort erfolgt dann im Festzelt der Bieranstich.