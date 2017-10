Freizeit Sulzbach-Rosenberg

09.10.2017

Ins herbstliche Kärnten führte die Vereinsfahrt der Tischgesellschaft Edelweiß Rosenberg. Reiseleiterin Helene Röhrer und das Unternehmen Reise-Leo hatten ein ansprechendes Programm ausgearbeitet, das die Teilnehmer unter anderem an den Millstätter See, den türkisblauen Faaker See und den Wörther See mit seiner prächtigen Hochzeitskirche auf der Maria Wörther Halbinsel führte.

Ein Tanzabend mit Livemusik im Hotel leitete über zum zweiten Tag, an dem die Gruppe "Minimundus" besuchte, die Welt im Miniaturformat mit 156 Modellen der schönsten Bauwerke aus über 40 Ländern. In Klagenfurt startete dann eine Schiffstour über den Wörther See. Da großteils auch das Wetter sich von seiner schönen Seite zeigte, nahmen die Fahrtteilnehmer unvergessliche Eindrücke mit nach Hause.