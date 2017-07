Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Stimmt der Spruch "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr", fragte Georg Pilhofer von der Gerontopsychiatrischen Koordinierungsstelle Oberpfalz (GKS) einleitend beim Monatstreffen von 60plus im Altstadtcafé. "Der einzige Unterschied in der Lernfähigkeit von jüngeren und älteren Menschen liegt in der Schnelligkeit", betonte der Referent.

Lernfähigkeit werde, unabhängig vom Alter, von der Lernmotivation, beeinflusst. Dies bedeute, dass man das nötige Selbstvertrauen besitzen sollte und auch die Bereitschaft zu lernen, schilderte Georg Pilhofer. Mit dem täglichen Lernen eines Spruches und Gedächtnistraining könne die Lernfähigkeit weiter gesteigert werden. Auch sollten sich ältere Menschen nicht davon beeinflussen lassen, dass sie eben Erlebtes schnell wieder vergessen, während sie sich an lang zurückliegende Ereignisse sofort wieder erinnern können.Hintergrund sei, dass im Alter das Kurzzeitgedächtnis nachlasse, auf der anderen Seite das Langzeitgedächtnis aber immer besser funktioniere.Wie sollten ältere Menschen auf nachlassendes Gedächtnis reagieren? Neben Bewegungstraining sei gehirngerechte Nahrung wichtig. Darunter verstehe man Lebensmittel, die Vitalstoffe enthalten, die auf Gehirn und Nervenzellen einwirken und das Gedächtnis unterstützen und verbessern.Das Aufschreiben wichtiger Dinge helfe ebenfalls, das Gedächtnis auf dem Laufen zu halten. Nach der Philosophie von Kneipp beinhalten die fünf Säulen zur geistigen Gesunderhaltung das Wasser, Heilpflanzen, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.Mit der Einbeziehung des ganzen Körpers - Kopf, Leib und Seele - erfolge eine Aktivierung beziehungsweise Reaktivierung.