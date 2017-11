Freizeit Sulzbach-Rosenberg

20.11.2017

Langkofel, Rosengarten, Brenta und Drei Zinnen - welcher Bergfreund ist nicht fasziniert von diesen namhaften Felsgebilden der Dolomiten? Stephan Schulz reiste zu ihnen nach Südtirol, wo er sie auf ganz spektakuläre Weise neu entdeckte. Beim DAV stellte er sein Abenteuer im Capitol als 3D-Digitalshow vor.

Echter Abenteuerer

Mit Gleitschirm

Der Blick in den Zuschauerraum vermittelte zunächst ob der zahlreichen Gäste mit 3D-Brillen einen Hauch von Raumschiff Enterprise, aber Helmut Fackler schaffte schnell klare Verhältnisse. Der Vorsitzende der Sektion Sulzbach-Rosenberg des Deutschen Alpenvereins verstärkte bei seiner Begrüßung das Interesse am Vortrag, der durch die moderne Technik und die Präsentation sicher ein Novum für die Herzogstadt war.Bürgermeister Michael Göth outete sich in seinen einleitenden Worten als Freund Südtirols, merkte aber trotz der Vorfreude auf die hohen Berge auch an, im Land an der Etsch eher auf flacheren Etappen unterwegs zu sein. Vor so vielen Anhängern dieser Alpenregion und der Dolomiten hatte der gebürtige Dresdner Stephan Schulz als Referent quasi ein Heimspiel für seine Ausführungen.In beeindruckender Art vermittelte er zahlreiche Impressionen aus einer vielfältigen Erlebniswelt. Der Fotograf und Filmer erinnert im Capitol an die Kombination zwischen alpenländlicher Kultur und italienischem Lebensflair, das viele Menschen überaus anziehend finden. Schulz erwähnt auf seiner Rundreise mächtige Gebirgsstöcke, geheimnisvolle Bergseen und spektakuläre Lichtspiele an den bizarren Zacken der Dolomiten.Der Abenteuerer ist von allen vier Jahreszeiten in den Bergen begeistert. Per Mountainbike fuhr er durch den blühenden Vinschgau, stieg auf den Gipfel des Ortler, folgte getreu einer uralten Tradition einer Karawane von über 2000 Schafen über den Alpenhauptkamm und nahm zusammen mit über 1000 ladinisch-sprachigen Männern an der größten Pilgerfahrt im Alpenraum teil. "Meine schönsten Berg-Touren unternahm ich im Brenta-Massiv auf dem Klettersteig am Campanile Basso", nannte der Referent eine Vorliebe. Trotzdem mochten dies ihm die Zuschauer nicht ganz abnehmen, zeigte er doch unzählige glänzend eingefangene Motive, die spontan bei vielen die Sehnsucht nach der Südseite des Alpenhauptkamms weiter verstärkte.Tausendsassa wäre wohl ein weiterer passender Titel für Stephan Schulz, denn der Mann aus Sachsen entdeckte das Land Südtirol auf unterschiedlichste Art und Weise. Er fuhr mit seinem umgebauten VW-Bus, setzte sich aufs Mountainbike, ging auf Klettertouren, flog mit dem Gleitschirm, unternahm eine ausgedehnte Tour auf Haflingern und fuhr mit dem Heißluftballon. Er spannte einen Bogen vom blühenden Vinschgau und vom eisbedeckten Ortler über Erlebnisse beim Oswald-von-Wolkenstein-Ritt sowie mit einer Schlern-Hexe bis hin zu den Relikten des Ersten Weltkriegs am Lagazuoi oder einen Besuch bei Star-Winzerin Elena Walch in Tramin.Wer bis dorthin seinen Mund noch nicht staunend geöffnet hatte, dem blieb dann noch Gelegenheit bei den Impressionen vom Eisklettern, der Skiabfahrt durchs Mittagstal oder beim Trailer über den ebenso spektakulären Südafrika-3D-Film des Vollblut-Globetrotters.