Weihnachtsmarkt am Luitpoldplatz startet am Donnerstag

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

28.11.2017

Kaum zu glauben: 24 Jahre gibt es den Weihnachtsmarkt am Luitpoldplatz schon. Am Donnerstag ist es wieder soweit: Christkind und Bürgermeister eröffnen den gemütlichsten Markt des Landkreises. Schon am ersten Wochenende gibt es viel Musik.

Das Programm am ersten Wochenende Donnerstag, 30. November: 17 Uhr Adventstürchen öffnen für die Kleinen, 18 Uhr offizielle Eröffnung mit Bürgermeister, Christkind, Vorstand von proSu-Ro und Posaunenchor Christuskirche, 19 Uhr Blechbläserensemble der Bergknappen.



Freitag, 1. Dezember: 17 Uhr Adventstürchen öffnen, 17.05 Uhr Kalinka-Chor, 18 Uhr Tombola, 18.30 Uhr "Tschässkwartett" mit Georg Leugner-Gradl und seinen Musikern.



Samstag, 2. Dezember: Der Christkind-Postschalter hat geöffnet. Alle kleinen Besucher können ihren Brief ans Christkind abgeben und erhalten dafür eine Belohnung. 16.30 Uhr Führung durch das Apothekenmuseum, Treffpunkt am Weihnachtsmarkt. 17 Uhr Adventstürchen öffnen. 18 Uhr Integriertes Ensemble der Städtischen Sing- und Musikschule, 18.30 Uhr Adventslieder mit der Missionsgemeinschaft Offenen Tür, 19.15 Uhr Acoustic Rock mit AlMoToPia.



Sonntag, 3. Dezember: 17 Uhr Adventstürchen öffnen, 17.30 Uhr und 18.30 "Nackad sing i ned", dazwischen 18 Uhr Tombola. Der Erlös der Tombola-Ziehungen und der Losbude geht an die Mali-Hilfe.



Bei der Aktion Adventstürchen wird vom Christkind per Los ein Kind ausgewählt, das den Adventskalender öffnen darf und das darin enthaltene Geschenk dann bekommt. (ge)

Das Angebot ist wieder vielfältig, versichern Kurt von Klenck und Yvonne Rösel von proSu-Ro im Pressegespräch: Gewürze. Tee, Strickwaren, Geschenkideen und vieles andere wechseln sich ab mit Bratwürsten, Flammkuchen, Glühwein. Jagertee und anderem. Jeweils Donnerstag und Freitag (ab 16 Uhr), Samstag ab 15 und Sonntag ab 14 Uhr bis jeweils 20 Uhr ist an den vier Adventswochenenden geöffnet. Am letzten Wochenende macht der Markt am 23. Dezember Schluss. Wieder dabei ist der Wunschbaum, an den man Geschenke für das Ernst-Naegelsbach-Haus hängen kann, die Losbude bietet reichlich Preise, und mehrmals ist große Tombola angesagt, am Samstag, 10. Dezember, sogar mit Enten- und Gansverlosung.Ansonsten präsentieren sich viele Musik-, Kinder- und Jugendgruppen, wartet an jedem Öffnungstag der Adventskalender auf ein glückliches, per Los bestimmtes Kind und werden Nikolaus und die wechselnden Christkindl ihre Runden machen.Die begehrten Tombola-Lose sind jetzt schon bei Klenck, Carl Schmid und Ottmann im Vorverkauf erhältlich, und wer sich noch um eine der Wechselbuden bewerben möchte, sollte dies bald unter 810 746 tun. Ein Christkind-Wunschbriefschalter ist am Samstag, 2. Dezember, verfügbar, und am Samstag, 23. Dezember, gibt es zum Schluss noch einen großen Laternenzug der Kinder um die Allee.