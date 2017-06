Freizeit Sulzbach-Rosenberg

14.06.2017

Sulzbach-Rosenberg/Neukirchen. Die Zusammenarbeit verstärken - das unterstrich die Werbegemeinschaft Sulzbacher Bergland im Neukirchner Hof, wo Vorsitzender Bürgermeister Michael Göth die Mitgliedsgemeinden willkommen hieß.

Zusammen mit dem Landkreis Amberg-Sulzbach beteiligte sich die Werbegemeinschaft Sulzbacher Bergland an der Freizeitmesse in Nürnberg. Neben der Verteilung von rund 370 Kilogramm Prospekten informierte sie viele Besucher über die touristischen Vorzüge des Sulzbacher Berglands, berichtete Martina Henke vom Kulturamt Sulzbach-Rosenberg. Wanderungen der einzelnen Gemeinden sollten gemeldet werden, um diese auf der Internetseite www.sulzbacher-bergland.de zu veröffentlichen.In Sulzbach-Rosenberg wurde der Stadtführer neu aufgelegt und die Alte Hof-Apotheke mit einbezogen. Ebenfalls gibt es eine Neuerscheinung des Gastgeberverzeichnisses. Bei den Übernachtungen mit rund 25 000 im Jahr 2015 wurde 2016 mit über 30 000 eine Schallmauer durchbrochen, ergänzte Michael Göth. Das Wanderleitsystem in der Gemeinde Illschwang sei mit den Gemeinden Birgland und Ammerthal vernetzt worden, teilte Dieter Dehling mit.Die Gemeinde Birgland sei bestrebt, die Beziehungen nicht nur mit den angrenzenden Landkreisgemeinden, sondern auch Landkreis-übergreifend mit dem Nürnberger Land und mit dem Landkreis Neumarkt zu verstärken, bekundete Brigitte Bachmann. Dies betreffe auch die verschiedenen Wanderwege.Ein Radwegeverzeichnis sei in Vorbereitung, teilte der 2. Bürgermeister der Gemeinde Neukirchen, Wolfgang Rattai, mit. Bei der Osterhöhle, die nach wie vor überregionale Bedeutung genieße, habe ein Pächterwechsel stattgefunden. Einen Wermutstropfen stelle die Schließung der Schlossbrauerei in Holnstein nach 500 Jahren dar, wobei die Räumlichkeiten auch weiterhin zur Verfügung stehen.Künftig wird das Sulzbacher Bergland das Wandermagazin mit einem Taschenführer nutzen, um die verschiedenen Wanderangebote einem breiteren Publikum zu präsentieren, beschlossen die Mitglieder des Gremiums. Dabei sollten die einzelnen Gemeinden eine Mischung aus Rund- und Streckenwanderungen mit verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden anbieten, schlug der Tourismusreferent des Landkreises, Hubert Zaremba, vor. Später sollte auch eine gemeinsame Wandertour dazukommen.