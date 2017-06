Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Wenn auch heuer kein Stadtlauf mehr stattfindet - das Saustechen hat überlebt: Am Altstadtfestsamstag, 24. Juni, ab 10 Uhr werden sich wieder viele motivierte Hobbyleichtathleten, Mitglieder von Sportvereinen oder auch sportbegeisterte Stammtischmannschaften im historischen Stadtgraben einfinden, um im Mannschafts- oder Einzelwettkampf ihre Zielsicherheit beim Speerwerfen zu beweisen. Bis 17 Uhr haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit. Siegerehrung ist um 17.30 Uhr. Die jeweils ersten drei Gewinner in den Startkategorien erhalten Preise, gestiftet von der Sulzbach-Rosenberger Geschäfts- und Bankenwelt. Anschließend werden per Tombola weitere Preise unter den Startern verlost. Beim Saustechen können Einzelpersonen und Mannschaften mitmachen. Die Startgebühr für Einzelwertung beträgt drei Euro, für Mannschaften zwölf. Trainieren ist auch kein Problem: Bei Georg Peters in Kempfenhof, Zum Postweg 16, 09661/802 10, können die Speere gegen Gebühr für ein bis zwei Tage ausgeliehen werden.